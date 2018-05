La Historia de la ciudad de Valencia es muy rica y en ella hay una gran cantidad de documentos sin publicar que son muy interesantes ya que nos revelan aspectos prácticamente desconocidos de la vida cotidiana de la ciudad y que en definitiva ayudan a seguir alimentando la memoria de dicha urbe.

En el presente trabajo vamos a revisar un caso muy particular sucedido en la ciudad de la Nueva Valencia del Rey durante el Siglo XVIII en el cual estuvo vinculada una mujer que de nombre “Petronila”.

El hecho está en que doña Petronila Eyzaguirre y Pedroza tenía una relación afectiva con don Diego Jacinto Xedler (Gedler)* allá por el año de 1.786.

Y este asunto se hizo de conocimiento del público cuando el entonces Gobernador de la Provincia de Venezuela (Juan Guillelmi) envía una carta a la ciudad de la Nueva Valencia del Rey cuyo encabezado dice así: Juan Guillelmi Coronel de los Reales Exercitos, Gobernador y Capitán General de esta Provincia y sus agregadurías. Hago saber al Cabildo, Justica y Regimiento de la ciudad de Valencia con el Tribunal se presentó por escrito Don Diego Jacinto Xedler haciendo presentación de una Real Cedula de su Majestad ganada a su instancia en cuya vista (ilegible) para darle su cumplimiento mandado a librar despacho con intención de ella y de otro escrito y auto que su tenor es el siguiente:(1)

Esta pareja deseaba contraer matrimonio, pero ellos tenían una férrea oposición por parte de doña María Eusebia Xedler quien no quería que su hijo Diego se casara con Petronila bajo amenaza de quitarle su herencia.

Sobre este asunto algunos familiares de Diego habían respaldado la decisión de doña María a pesar de que era del conocimiento de la gente de que la madre de Diego no estaba bien mentalmente.

Por tal razón, don Diego Xedler, sacando provecho a sus relaciones decidió mandar al Rey una carta donde le pedía que otorgara el permiso para casarse ya que se estaba cometiendo una injustica con él y su novia.

Gobernaba para esa época el Rey Carlos III (1.759-1.788) quien desde el Monasterio de San Lorenzo El Real, conocido como “El Escorial”, recibió aquella carta y después de su análisis decidió emitir una Real Cedula de fecha 11 de noviembre de 1785 donde escribe con todo detalle todos los puntos tratados en la carta y del por qué decide a favor de don diego Xedler. Uno de los argumentos escritos en defensa de Xedler por parte del Rey Carlos III está el siguiente: “No hay mérito para imponer a Don Diego Xedler tan considerable gravamen y mucho menos a su mujer Doña Petronila Eyzaguire que en nada delinque….(Sic) (1). También habla del estado de salud mental de la madre de Xedler al expresar que:” la madre, Doña María Eusebia Xedler quien no estaba en toda su razón como era notorio en ese vecindario… (Sic) (1). Y que ella no está autorizada para desheredar a su hijo Don Diego”.

Como bien podemos ver, don Diego Xedler obtuvo un gran triunfo al recibir nada más y nada menos que una Real Cedula donde se le permite casarse y lo curioso del caso es que tal asunto fuese a parar en manos del Rey para que éste lo resolviera lo cual se debe a que la familia Xedler tenía abolengo en la Corona Española y curiosamente está en la línea materna de la madre de Simón Bolívar.

Isabel María Gedler y Rivilla-Puerta, nacida en Caracas y bautizada el 24 de abril de 1647, y fallecida el 2 de julio de 1717. Casó en primeras nupcias, con el alférez Santiago de Liendo y Origüen, Tesorero General de la Santa Cruzada y Encomendero del Valle de Mamo, y en segundas nupcias, el 12 de febrero de 1686, con José de Palacios Sojo y Ortiz de Zarate. Isabel María Gedler y Rivilla-Puerta y José de Palacios Sojo y Ortiz de Zarate fueron terceros abuelos maternos de Simón Bolívar, El Libertador. (2)

*El apellido “Xedler” o “Gedler” se escribió de4 ambas formas durante la colonia española.