A través de redes sociales como Twitter y Facebook, usuarios de diferentes partes del mundo, especialmente América Latina han reportado la caída de la red social Instagram. Alertando que no cargan las imágenes, tampoco permiten colocar étiquetas en las fotografías ni publicar en la interfaz.

Al intentar abrir la aplicación en computadoras, la aplicación no da acceso y, en vez de eso, arroja el mensaje “Sorry, something went wrong”. En la aplicación móvil pasa algo similar, aunque en lugar de ver ese mensaje, los usuarios no pueden actualizarla.

De acuerdo a algunos portales esta caída inició a las 2:33 p. m. EDT, en distintas partes del mundo, expandiéndose con el pasar de los minutos. En los más de 10 mil reportes, un 83% afirma tener problemas con el muro de noticias, un 9% con la página web y 7% con el inicio de sesión.

En Venezuela

Aproximadamente a las 5:30 de la tarde de este jueves 13 de junio, usuarios reportaron la caída de las redes sociales, Instagram y Twitter. La falla de origen desconocido impidió a los venezolanos el acceso a las aplicaciones.

Más temprano el periodista Fran Monroy afirmó en Twitter que 70 % de los clientes ABA-Cantv, en Caracas, presentaban fallas debido al servidor de DHCP.