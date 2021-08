Mientras el Sistema de Procura de Organos y Trasplante sigue paralizado desde hace cuatro años, en lo que va de 2021 han fallecido 11 niños en el Servicio de Nefrología del Hospital J.M de Los Ríos en Caracas.

La directora de Relaciones Institucionales de la Organización de Trasplantes de Venezuela, Lucila Belutini, declaró sobre el particular al programa Lo de Hoy, que conduce Dhameliz Díaz en Unión Radio, donde señaló que estas son noticias muy tristes.

Refirió que todos los niños fallecidos estaban a la espera de un trasplante de riñón. Por eso considera que los trasplantes deben reactivarse, pero el proceso debe incluir la dotación completa de los hospitales donde se realice este tipo de intervención.

Dijo que los hospitales necesitan laboratorios, rayos equis, banco de sangre, médicos gastroenterólogos, cardiólogos y urólogos que puedan atender inmediatamente a los pacientes, y las muertes se puedan evitar.

Belutini expresó que la paralización de los trasplantes fue una decisión que se tomó responsablemente por Fundavene, que es el órgano encargado de la procura y trasplantes. Lo hizo porque no había medicamentos inductores, por las fallas en los servicios básicos de laboratorios en los centros de trasplantes a nivel nacional, incluyendo el J.M de Los Ríos.

Sin embargo en esa oportunidad se habló de una suspensión de dos a cuatro meses, pero lamentablemente ya lleva cuatro años.

Belutini aseguró que en el año 2014 se hacían unos 400 trasplantes en el país, por millón de habitantes. Aunque entre entre 2012 y 2013 se llegaron a hacer punoor encima de los 600 trasplantes anuales.

No obstante reiteró que no se puede realizar un trasplante si no se cuenta con medicamentos inductores, si no se le garantiza al paciente los inmunosupresores, y tampoco en un hospital donde no haya rayos equis disponible.

Por eso sugiere que se dote aunque sea un solo hospital, con todo lo que se necesita para retomar los trasplantes.

Comentó que desde la paralización del proceso, hace cuatro años, hasta ahora, se dejaron de realizar 960 trasplantes, y eso no debe continuar.

“Debemos pedirle al Estado venezolano una respuesta certera y que se reactiven los trasplantes, porque no pueden seguir muriendo gente esperando por ellos”.