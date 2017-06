El receptor dominicano Welington Castillo inició un ataque de tres cuadrangulares en el triunfo de los Orioles de Baltimore por 8-3 sobre los Rays de Tampa Bay, encuentro cuyo pitcher derrotado fue el venezolano José Alvarado.

Castillo (8) mandó la pelota fuera del campo en el segundo episodio, llevando a un corredor por delante al cazar la serpentina del abridor Jacob Faria, cuando había un out en la entrada.

En la lomita la victoria se la acreditó el abridor Dylan Bundy (8-6), aceptando cinco imparables, dos jonrones y tres carreras.

El derrotado fue el relevo venezolano José Alvarado (0-3), que no sacó ni un out pero aceptó una carrera. El zurdo fue llamado desde el bullpen para iniciar el séptimo capítulo pero no pudo cumplir con su misión ante el único rival que enfrentó, Seth Smith, al que otorgó boleto boleto y a la postre se convertiría en la primera de las rayitas de la diferencia junto a Manny Machado, gracias a un tubey impulsor de dos por parte de Mark Trumbo que rompió el empate.

El guardabosques Adam Jones (13) y el primera base Trey Mancini (13) también mandaron la pelota al otro lado de la barda.

Por Rays, Wilson Ranos bateó de 4-1 en su partido de reaparición tras su larga lesión. Desde la lomita Alvarado cedió un boleto y carrera limpia; Danny Farquhar lanzó una entrada en blanco permitiendo un incogible, además de pasaporte y un abanicado.

EFE/IG