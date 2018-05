El caso de la detención de los médicos Williams Ferrer y Sergio Fuenmayor, del hospital Adolfo Pons, del Zulia, marcó un precedente contra los derechos humanos de protestar por la falta de insumo. Aunque ya liberados, será llevado a la Asamblea Nacional por la presidenta del Colegio de Médicos de esa región, Daniela Parra, porque además los profesionales de la salud presentan lesiones en el cuerpo. Aparte, también que el Estado incurre en la violación de derechos contemplados en la Constitución Nacional de proveer salud.

“Estas escenas son indignantes. Ni en una guerra sucede que unos médicos sean detenidos tan salvajemente en plenas instalaciones de un hospital “, expresó vía telefónica el vicepresidente de la Federación Médica Venezolana, Juan Correa. “La toma que hicieron los efectivos de la Policía regional, en complicidad de movimientos de colectivos, es inaceptable, más cuando el personal médico no cuenta con las provisiones para brindar asistencia a los pacientes”.

Se trató de una protesta legítima, respaldada por los pacientes y trabajadores que se encontraban allí, manifestó el doctor Correa. De acuerdo con lo informado por la presidente del Colegio de Médicos del Zulia y también diputada suplente a la AN, Daniela Parra, están a la espera de la reunión del Secretario del gobierno y el fiscal del Ministerio Público, para solicitar que los médicos sean vistos por un médico forense. “William Ferrer presenta escoriaciones en la cara y cuello, además de fracturas del tabique luego que le rompieron los lentes, como también Fuenmayor presenta lesiones en la cara. Ambos habían amanecido en el hospital porque estaban de guardia y tenían más de 24 horas sin poder prestar servicio a los pacientes”.

Según la versión policial para justificar el procedimiento, los médicos habían tomado la ambulancia para protestar y hasta los habían golpeados, pero este alegato no fue avalado por el Ministerio Público del Zulia que no aceptó el caso, y liberó a los detenidos a eso de las 10 de la noche del lunes, sin cargos.

Según la diputada Parra, en declaraciones dadas a un medio de la región, llama la atención de que la protesta que había iniciado de manera pacífica se transformó en violenta, al tenerse conocimiento de que también había presencia de colectivos que se apersonaron al recinto.

“Ahora bien, hay una cantidad de videos, de testimonios que evidencian que allí hubo una ola de violencia que no fue propiciada por los protestantes, y que además otros trabajadores también fueron agredidos, como el caso de una enfermera. Es necesario investigar, nosotros también le hicimos ver a las autoridades policiales y de gobierno que deberían averiguar que fue lo que allí ocurrió. Si bien es cierto que los hospitales son centros sagrados, también es cierto que requieren atención. Aún cuando se hacen un sin número de comunicaciones, no recibimos respuesta. Y esa fue una respuesta desproporcionada, la que dieron los elementos que intervinieron… Fueron hasta los cuartos, tocaban las puertas. Fue una coacción desmedida de esas personas que intervinieron allí, que no sabemos si eran policías porque estaban vestidos de civil”.

Varias enfermeras también sufrieron agresiones en la ola de violencia que se presentó en el Hospital Adolfo Pons, la mañana de este lunes (Foto Cortesía)

Mientras que el doctor Correa manifestó la solidaridad con estos profesionales de la salud, por cuanto protestaban por la provisión de insumos y medicamentos para la asistencia al paciente: “la cual fue respaldada tanto por los pacientes y trabajadores que se encontraban en ese momento. Ni siquiera agua tienen, y también hasta la electricidad les falla a cada rato”.

La situación presente en el Adolfo Pons, del Zulia, es muestra de las constantes violaciones de los derechos humanos, contemplados en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución Nacional, en los que se establece muy bien que el Estado debe garantizar una completa atención de salud para los ciudadanos, pero su no cumplimiento contraviene nuestro compromiso de atenderlos debidamente, argumentó el vicepresidente de la FMV, quien advirtió que seguirán luchando para que estas garantías sean cumplidas.

Nuevo director del Adolfo Pon’s del Zulia

Este martes 15 de mayo fue designado el doctor Diego del Carmen Escobar González como el nuevo director del Hospital Dr. Adolfo Pons, centro de salud adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Escobar González, quien asumió a primera hora de la mañana el cargo, es médico cirujano y epidemiólogo con postgrado en Gestión de Salud, especialista en Gerencia de Salud Pública y doctorado en Ciencias mención Gerencia, según reseña Panorama.

