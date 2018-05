El excapitán del Barcelona Andrés Iniesta confirmó que jugará la próxima temporada en Japón, tras publicar este miércoles un tuit junto al presidente de la compañía japonesa Rakuten, en el que afirma: “Rumbo a mi nuevo hogar con mi amigo Mikitani”.

Iniesta aparece en un avión junto a Hiroshi Mikitani, presidente de Rakuten, compañía japonesa de servicios en internet principal patrocinador del Barça, y propietario del equipo japonés Vissel Kobe, que la prensa augura como su destino, aunque el excapitán azulgrana no lo confirma.

La leyenda azulgrana adornó su publicación con las imágenes de un avión, un globo terrestre y un balón de fútbol, que parece confirmar que se le podrá ver jugar en la J-League japonesa la próxima temporada.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

