Víctor Martínez sonó bambinazo para los Tigres pero no fue suficiente, pues Matt Davidson sacudió un jonrón de dos carreras para poner fin a un juego en que los Medias Blancas de Chicago anotaron tres veces en la parte baja de la novena entrada y vencieron 4-2 a Detroit.

Davidson logró su vigésimo vuelacerca en la campaña, depositando la esférica en el bullpen del jardín izquierdo, al primer pitcheo que le hizo el cerrador Shane Greene (2-6). Empujó al dominicano Welington Castillo, quien se había embasado con un sencillo.

El 21er vuelacerca de Daniel Palka inauguró el inning e igualó la pizarra 2-2. Los Medias Blancas consiguieron así su octavo triunfo en 11 compromisos.

El venezolano Víctor Martínez disparó un cuadrangular cuando había un out de la parte alta del noveno capítulo ante Jace Fry (2-2), para que Detroit tomara la delantera por 2-1. Luego, Greene no pudo retirar a un solo bateador, y dilapidó por quinta vez una oportunidad de salvamento.

