Por su parte, Andrés afirma que, cuando salió la primera vez, le cobraron entre 10 y 20 dólares para dejarlo pasar solo y sin documentos en dos alcabalas de la Guardia Nacional. Al no tenerlos, y por ir escondido en camiones, lo golpearon. Relata que el primer episodio ocurrió en el comando Simón Bolívar, ubicado en Portuguesa, y el segundo en Punta de Piedra, estado Barinas.

Durante 2020, Fundaredes contabilizó 90 alcabalas, entre fijas y móviles, en la ruta desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. Tienen documentado que, en puntos de control, algunos efectivos bajan a los menores de las unidades de transporte y llaman a los grupos de redes de trata para venderlos. “Los funcionarios de los cuerpos de seguridad que están para resguardarlos, para resguardar su salud, su integridad, su vida, se prestan para ser parte de estas mafias a cambio de sumas de dinero”, dice Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Fronteras, Juan Carlos Palencia, ha contado 35 alcabalas fijas en la misma ruta. Le llama la atención que en medio de una migración tan alta (8.4 millones de venezolanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados en 2022), los consejos de protección del niño, niña y adolescente no tengan funcionarios en las alcabalas para garantizar la integridad de los menores de edad.

Ambos han recibido denuncias de que los funcionarios cobran entre cinco y 20 dólares para dejar pasar a cada niño, niña o adolescente.

“La última vez que pasé por Punta de Piedra me dieron paliza, porque venía en una mula, sin permiso del mulero pa’ que me diera la cola. Iba pa’ Caracas y el loco no me quiso dar la cola, y me le monté al vivo, y me arrastró hasta allí, y llegué a Punta de Piedra y me dieron una paliza”, narra Andrés. Además, describe que en otra alcabala lo llevaron a un cuarto de castigo, lo esposaron con los brazos hacia arriba, y cada funcionario lo golpeó. “Al que llegaba le decían así: ‘jueguen con la piñata’. La piñata era yo; fueron duros. Yo me hice el muerto, ya a lo último me hice el desmayado”.

Hoy, en su cuello, Andrés carga un rosario; comparte que lo toca cada vez que pasa por una alcabala y se encomienda a Dios, para que no lo vean los funcionarios militares.

Los menores de edad son el eslabón más débil de la cadena de la trata en Venezuela. Grupos criminales los utilizan para el arrastre porque no pueden ser juzgados por la justicia colombiana al igual que a los adultos. Según indica Daniella Monroy, investigadora de migración de la Universidad del Rosario, en Colombia, estas bandas ven en los niños y adolescentes la posibilidad de delinquir las veces que sea posible.

Un informe presentado en mayo de 2022 por la Defensoría del Norte de Santander indica que en 2020 aumentaron los casos de niños, niñas y adolescentes tentados por grupos armados para trabajar, aunque no especifican el número. Señalan, además, que en el último trimestre de 2021 activaron rutas de prevención urgente para ocho casos de menores (seis de nacionalidad venezolana) con amenaza de reclutamiento en la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander. Este 2022 se han conocido cuatro casos más de menores de edad víctimas de reclutamiento.

Se cree que detrás de la captación de menores de edad hay grupos guerrilleros, paramilitares y delincuenciales transfronterizos. El defensor del Pueblo en el Norte de Santander, Jaime Martey, confirma que, debido a la ausencia de denuncias, en Colombia hay subregistros sobre el reclutamiento de menores de edad venezolanos y colombianos de parte de los grupos armados. “Nos hemos enfrentado a existencia de cifras muy inferiores a las existentes en la realidad”.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó, en 2021, un informe en el que se identifica al grupo paramilitar “Los Rastrojos” y al delincuencial “Tren de Aragua” como dos de los principales actuantes en la zona. Los primeros están ubicados en la trocha Boca de Grita, en Puerto Santander, y La Marina, en Villa del Rosario; los segundos, en la trocha Los Mangos y el sector Cortina Rojo, en Villa del Rosario.

Pares informa que, en el caso de Boca de Grita, en medio de las disputas por el territorio, el Ejército de Liberación Nacional ha desplazado a “Los Rastrojos” y tiene una presencia mayoritaria, aunque no hegemónica.

Las redes de trata, según esta fundación, captan a víctimas desde el interior de Venezuela y las pasan a través de las trochas, les confiscan documentos y las ubican en casas de Puerto Santander o Cúcuta, donde permanecen custodiadas y sin comunicación. Las redes trasnacionales coordinan el paso de jueves a domingo.

La fuente reservada del Observatorio de Violencia de Género reporta al grupo “Los Hinchas” como uno de los principales actores amenazantes contra la población caminante en el Norte de Santander, mientras que otros grupos, de los cuales desconocen nombres, estarían actuando en el páramo de Berlín, que es por donde pasan los migrantes venezolanos que caminan al centro de Colombia.

Daniela no quiere volver al colegio, tiene mucho miedo después de haber sido engañada por su amiga de 16 años de edad. Su padre describe que la familia también siente temor, desconfianza y angustia, sobre todo porque viven en situación de escasez y pobreza. Pedro quiere mudarse de El Palotal, pero no tiene las condiciones económicas para hacerlo.

“Quisiera irme de allí, no veo un futuro para mis hijos. He creído en Venezuela, pero ya hemos pasado muchísimo de la situación económica, la luz, las medicinas”, dice, al tiempo que afirma que toda la familia necesita atención psicológica, porque quedaron marcados por la acción de la adolescente arrastradora