El venezolano Ernesto Luis Quintero Méndez, de 41 años, será extraditado finalmente a Venezuela mañana sábado a menos de que algo tuerza los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras un año detenido en el centro penitenciario de Soto del Real en Madrid esperando a que se concretara su entrega al régimen de Nicolás Maduro, que lo solicita por un delito de estafa continuada, apropiación de fondos y valores y asociación para delinquir.

A Quintero solo le faltan 24 horas para abandonar el país al que llegó en 2018 y donde solicitó protección internacional para que se le reconociera el derecho al asilo.

Su esposa, Cismary Marcano, se ha encadenado este mediodía frente al Congreso de los Diputados junto a otros activistas de derechos humanos venezolanos y cubanos hasta que consigan alguna respuesta del gobierno español.

Yo necesito que me ayuden para que mi esposo no sea entregado mañana. Él es un hombre inocente. Suplico justicia para mi esposo, mi hija y para nosotros como familia. No tenemos a nadie aquí», ha pedido este viernes desconsolada, Marcano.