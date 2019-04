El representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela dijo este jueves que corresponde al representante del presidente encargado Juan Guaidó -reconocido por más de 50 países como presidente- decidir el momento de la salida de los comunistas gringos que ocupan la embajada de Caracas en Washington desde el pasado 20 de marzo.

“Este es un asunto que debería ser discutido entre el embajador Carlos Vecchio y las fuerzas de seguridad“, dijo Elliot Abrams en una rueda de prensa en Washington.

Abrams indicó que ese es un “territorio soberano venezolano” y dijo que los activistas, que ocupan desde hace dos semanas el edificio con la anuencia de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, “tienen que irse”.

Abrams dijo que esas personas están “claramente infringiendo la ley”.

El funcionario subrayó que “no hay capital en el mundo, no hay Gobierno en el mundo que permita eso”.

“Ninguno, y nosotros tampoco, lo vamos a permitir”, puntualizó Abrams, quien, no obstante, consideró que es Vecchio, quien debería definir las circunstancias de un hipotético desalojo de los manifestantes, aunque agregó que este ya ha solicitado a los activistas que evacúen el lugar.

El Gobierno del presidente Donald Trump había fijado este jueves como fecha límite para que los diplomáticos de Maduro se fueran.

Abrams defendió que la embajada es “territorio soberano de Venezuela” e indicó que la Administración estadounidense “respeta y reconoce” a Vecchio como el “embajador”.

El edificio de cuatro plantas ubicado en el elegante barrio de Georgetown está cerrado al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Guaidó. La fachada de la embajada venezolana exhibe enormes pancartas en las que se lee “no a la guerra por petróleo”, “stop al golpe”, “paz” o “no a las sanciones letales”.

Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ya abandonaron la instalación, dijo a la AFP una fuente reservada.

Venezuela, sumida en una debacle económica sin precedentes en la historia reciente de la región, vive desde enero un pulso por el poder entre el jefe parlamentario Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y más de 50 países, y Nicolás Maduro, aferrado al cargo con apoyo de los militares y de Rusia y China.

“Hay un embajador venezolano ante Estados Unidos y él les dijo que tenían que irse“, afirmó Abrams.

El plazo para que la delegación de Maduro abandonara el edificio expiraba este jueves pero los activistas aseguran que no se moverán de allí y convocaron una rueda de prensa a las 12H00 hora local.

Su objetivo, según la organización Code Pink, es evitar que “la oposición venezolana tome el edificio diplomático que pertenece al gobierno electo”, en referencia a Maduro.

Para ello organizaron “una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada”, que se mantiene desde hace dos semanas.

Saboteo a Abrams

Abrams, uno de los ideólogos de la estrategia de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, participó hoy jueves en el encuentro “Venezuela After Maduro: A Vision for the Country’s Future”, en el centro de pensamiento Atlantic Council, al que también asistió Vecchio.

La intervención de Abrams fue interrumpida por una de las comunistas del grupo de activista Code Pink, mientras los otros se quedaron en la embajada venezolana.

La mujer, que fue retirada por guardias de seguridad, portaba una pancarta en la que denunciaba un “golpe de Estado” en Venezuela y arengas contra de Guaidó.

El pasado 18 de marzo, representantes de Guaidó ocuparon el Consulado de Venezuela en Nueva York y de dos edificios del Ministerio de Defensa en Washington.

