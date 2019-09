El parador en corto puertorriqueño Carlos Correa lució entre los bates latinoamericanos al conectar par de cuadrangulares que lo dejaron como el protagonista de la jornada en el béisbol profesional de las Grandes Ligas.

En el mismo camino de poder, el guardabosques dominicano Eloy Jiménez también botó la pelota fuera del parque, pero cuando estaban las bases congestionadas y para lograr un grand slam.

Mientras que el poder del tolete del guardabosques venezolano Ronald Acuña Jr. le dio el título a los Bravos de Atlanta.

Correa mandó la pelota a la calle en dos ocasiones y los Astros de Houston superaron 6-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Los bambinazos de Correo lo dejaron con 21 cuadrangulares en lo que va de temporada.

Correa botó la pelota del campo en el primer episodio llevando a un compañero por delante contra los lanzamientos del abridor panameño Jaime Barría.

El boricua volvió a castigar con el poder de su tolete en el tercer episodio, solitario, nuevamente contra Barría.

El segunda base venezolano José Altuve (30) sacó la pelota del campo en la primera entrada sobre los envíos de Barría, sin que hubiese corredores en circulación.

