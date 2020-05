Ante la confirmación del primer caso positivo por COVID-19 en Carabobo, el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, anunció que a partir de este lunes 11 de mayo radicalizará la restricción de ingreso y circulación de vehículos en el municipio, a fin de prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

“Desde mañana no puede ingresar ni circular en nuestra ciudad ningún carro o moto que no tenga la etiqueta correspondiente que desde hace días estamos colocando a los que son de Guacara”, dijo el mandatario municipal, al solicitar a los habitantes de la municipalidad que refuercen los mecanismos de prevención del COVID-19.

Catañeda advirtió, además, que desde la alcaldía serán “mucho más implacables” con aquellas personas que estén en la calle sin cumplir con ningún tipo de prevención. “Pido máxima colaboración a toda la ciudadanía”.

En horas de la tarde de este domingo 10 de mayo la vicepresidente ejecutiva del régimen madurista, Delcy Rodríguez, confirmó el primer caso positivo por el nuevo coronavirus en la entidad carabobeña. Se trata de una mujer de 26 años que habría ingresado al país desde Colombia por la frontera de San Antonio, Táchira.

El alcalde de Los Guayos, Miguel Burgos, detalló que la persona contagiada es funcionaria de la policía de ese municipio, pero residente de Carlos Arvelo. Aclaró además que se encuentra bajo observación médica en un centro asistencial de Valencia.

También en San Joaquín

Un audio atribuido a la alcaldesa de San Joaquín, Fairuth Ortega, atribuye a la mandataria la orden de impedir la entrada al municipio de personas que no residan en esa zona. “A partir de mañana se deben restringir las entradas al municipio de personas que no sean de aquí, a menos que tenga carta de residencia o salvoconducto para transitar”.

Ortega prohibió a los trabajadores de la alcaldía, ocupen el cargo que sea, incluso directores, que vayan a laborar desde mañana, en especial si viven en Guacara, Los Guayos, Diego Ibarra y Maracay. Ningún funcionario que no sea de San Joaquín debe venir a la alcaldía.

Para la alcaldesa, las alarmas están prendidas. “Guanipa, no quiero funcionarios de Los Guayos ni otros municipios aquí. Nos quedaremos sin polícias. De la misma manera bomberos que no sean del municipio, por favor que no vengan al municipio”.

Ortega pidió a la gente extremar los cuidados, en especial con el uso del tapaboca y guantes