Los camiones utilizados como unidades de transporte conocidos como “perreras” estarán prohibidos dentro del municipio de Valencia, informó el alcalde Alejandro Marvez.

En una entrevista al circuito Unión Radio, el mandatario local aseguró que la próxima semana llegarán unas 200 unidades de autobuses mejor conocidos como “TransDracula” con el objetivo de desaparecer este modo de transporte improvisado.

Explicó que desde la alcaldía de Valencia se reunirán con transportistas para discutir el tema de las rutas que existen actualmente. Marvez subrayó el esfuerzo que se está llevando a cabo para resolver el problema en el sector.

Creación de Corpociudad

Sobre la Corporación Ciudad de Valencia (Corpociudad), iniciativa del alcalde aprobada en Junio del 2018 por la Cámara Municipal, con el fin de comercializar diversos bienes, Marvez aseguró que con esto se busca traer insumos al estado.

Destacó que la empresa no es para vender, sino para traer productos que no se encuentran en el país. “Es una alternativa para resolver insumos, por ejemplo no hay celulares, y además se busca potenciar el transporte público, la salud y el deporte”.

El pasado miércoles 20 de junio, la concejal de Valencia, Judith Sukerman, cuestionó la creación de Corpociudad porque sus finalidad no queda clara. Indicó que la alcaldía no tiene competencias para comercializar productos.