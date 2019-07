View this post on Instagram

El Tribunal Supremo de Justicia es el principal responsable de la gran tragedia de Venezuela. #venezuela🇻🇪 #Justicia #Miami #EEUU #Alejandrorebolledo #Rebolledo #venezolanosenelexterior #venezuelalibre #venezolanosenespaña #venezolanosenusa #venezolanosenelmundo #venezolanosenbrasil #venezuelibre #venezolanosenelextranjero #solovenezuela #dalelikeporvenezuela #venezolanosenlima #vivavenezuela #venezuelalucha #venezolanosenmadrid #venezolanosenmiami #venezolanosendoral #venezolanosenorlando #venezolanosenweston #TSJ