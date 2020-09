El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones, Evencio Chacón, indicó que las fallas de ABA de Cantv se incrementarán debido a la obsolescencia tecnológica por falta de inversión.

Chacón puntualizó que naturalmente los servicios que ofrece Cantv en la actualidad son de muy mala calidad, debido a que en todas las fases del sistema de telecomunicaciones hay deficiencias.

No tenemos capacidad de respuesta en ninguna de las fases del sistema y eso nos dice con claridad que estamos en presencia de una empresa prácticamente en ruinas, mencionó en una entrevista para Fedecámaras Radio.

En este sentido, señaló que el 30% de los clientes activos de Cantv utilizan el servicio y lo catalogan de “muy malo”.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones reiteró que es una empresa que no tiene flujo de caja, planes y está a la deriva.

No hay forma de que los clientes de ABA tengan nuevamente sus servicios si no se hace la inversión necesaria y Cantv no tiene flujo de caja, expresó.