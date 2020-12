Una vez más el municipio Puerto Cabello es castigado con constantes apagones que radican en la falta de mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, sin importar que mantienen a este pueblo olvidado en la desidia, sus apagones se prolongan entre las 6 y 20 horas.

Esta vez suman 20 las horas que llevan a oscuras, desde poco antes de la medianoche del martes 8 de diciembre y se mantiene hasta las 6:50 pm de este 9 de diciembre en la parroquia Democracia y en la parroquia Juan José Flores, reseña elpitazo.net.

El circuito El Cambur de Planta Centro falló y dejó sin electricidad a el eje comprendido entre este poblado de la parroquia Democracia y los sectores Taborda y El Volante de la misma parroquia, mas los sectores El Palito, El Faro, Morillo, Los Lanceros, Vistamar, Vivas López El Portuario, Ruiz Pineda, Libertad, La Sorpresa y la Flecha de la parroquia Juan José Flores.

En algunos de los sectores afectados el servicio eléctrico fue restituido a las 5:00 de la madrugada de hoy, pero a la hora volvió a fallar hasta entonces.

Nerio Mago Prieto, quien reside en la urbanización Bartolomé Salom, enfrente al aeropuerto de Puerto Cabello, denunció que su vivienda está afectada desde las 7:00 de la mañana del martes por un problema en los cajetines que la Corporación Eléctrica (Corpoelec) no ha resuelto nada. El protal tomó la versión del profesor, quien reside en la urbanización Bartolomé Salom, enfrente al aeropuerto de Puerto Cabello, denunció que su vivienda está afectada desde las 7:00 de la mañana del martes por un problema en los cajetines que la Corporación Eléctrica () no ha resuelto nada.

“A pesar de que reporté la falla que nos afecta, el personal de Corpoelec no ha venido a resolverla; ahora nosotros sumamos 35 horas sin electricidad porque en toda la zona se fue la luz a las 12:00 de la noche y no ha llegado, si tomamos en cuenta que ya nuestra vivienda estaba sin energía desde las 7:00 am de ayer, es un tiempo demasiado largo”, se quejó Mago Prieto.

Corpoelec, como suele ocurrir, existe un hermetismo total de esta empresa, al no informar las causas de tanta ineficacia de esta nueva falla que mantiene sin electricidad a prácticamente la mitad de Puerto Cabello.