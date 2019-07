Apagón y paro obligado dejan a una golpeada Caracas a media marcha

"No tenemos luz, no tenemos gas, no hay agua (...), venimos a los bancos y en unos dan 20.000 -bolívares, 2,62 dólares- y en otros dan 10.000 -bolívares, 1,31 dólares- ¿Hasta cuándo se siguen burlando de nosotros los venezolanos?", dijo Lucy Belandria, de 79 años