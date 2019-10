Cuando todo indicaba que los Cardenales de San Luis se quedarían con el tercer juego de la Serie Divisional por blanqueada, los Bravos de Atlanta reaccionaron en el noveno tramo y remontaron para conseguir la victoria 3 a 1 en el Bush Stadium. De esta forma, la visita se colocó a un triunfo de la siguiente fase.

Los primeros en pisar la registradora fueron los de casa, cuando el tercera base, Matt Carpenter, elevó la pelota hacia los lados del jardín central y empujó desde la tercera almohadilla a su compañero Marcell Ozuna, en el cierre de la segunda entrada.

Llegó la reacción de Atlanta

Después de dos retirados en la pizarra, y ante el cerrador Carlos Martínez, la visita reaccionó en la apertura del noveno acto. El campo corto, Dansby Swanson, con doble a lo más profundo del bosque izquierdo, envió a la goma a Billy Hamilton, para igualar las acciones.

Acto seguido, Adam Duvall, entró como emergente y se convirtió en el héroe para Atlanta. Con hombre en segunda y tercera, disparó sencillo por todo el medio del campo para barrer las bases y silenciar a los 46,701 fanáticos presentes.

Reply with a GIF that best describes how you reacted to this play.#RELENTLESS pic.twitter.com/RzCi6kIuwl

— Atlanta Braves (@Braves) October 7, 2019