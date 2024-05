La segunda base venezolano Luis Arráez fue cambiado de los Marlins de Miami a los Padres de San Diego. La información del pase del yaracuyano se conoció en horas de la noche del viernes 3 de mayo de 2024.

La confirmación del traspaso de “La Regadera” a San Diego la hizo Craig Mish, quien es colaborador sénior de béisbol de la Major League Baseball (MLB).

Mish, en uno de sus posts a través de su cuenta X @CraigMish dijo, que los Marlins cambiaron a Arráez a los Padres y que a cambio recibirán a los jugadores Dylan Head, Woo Suk-Go, Nathan Martorella y el outfielder Jacob Marsee.

De esta manera el nacido en San Felipe, estado Yaracuy, jugará en su tercer equipo en las Grandes Ligas. Primero lo hizo con los Mellizos de Minnesota, luego con Miami y ahora con San Diego.

El criollo tras enterarse del cambio saludó con abrazos a sus compañeros de equipo. El venezolano fue el campeón bate de la temporada 2023, logrando a su vez, en ser el único pelotero hasta la fecha en ganar de manera seguida este galardón en ambas ligas. Primero los hizo en la Liga Americana con los Mellizos y luego en la Nacional con Miami.

Los Marlins tienen sede en Miami, Florida, y compiten en la División Este de la Liga Nacional (NL). Disputan sus partidos como locales en el LoanDepot Park.

Fueron fundados en 1993 con el nombre Florida Marlins, pero cambiaron su topónimo en noviembre de 2011 coincidiendo con su traslado al centro de Miami.

https://x.com/CraigMish/status/1786571259540607145

Mientras que, San Diego tiene sede en San Diego, California y también compite en la Liga Nacional (NL), pero en la División Oeste. Juega como local en el Petco Park, ubicado en el centro de la ciudad.

El equipo fue fundado en 1969 y en su palmarés figuran un total de dos banderines de la NL y cinco títulos de división. A lo largo de su historia, los Padres solo acumulan catorce temporadas con balance positivo.

A look at Luis Arraez, who was removed from the starting lineup tonight and could reportedly be on the move. pic.twitter.com/VWZWqBhE90

— Bally Sports Florida: Marlins (@BallyMarlins) May 4, 2024