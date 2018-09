Culminado el proceso de inscripción de postulaciones por Internet de candidatos a concejales de los concejos municipales, según el cronograma del CNE hoy inicia la presentación de postulaciones, hasta el 27 de septiembre.

Asimismo, admisión, rechazo o declaratoria de no presentación de postulaciones, subsanación de recaudos y la interposición de recursos contra las postulaciones, del 22 al 29, y la resolución de los recursos contra la decisión sobre las postulaciones del 23 al 29. Hasta el 9 de diciembre, como la fecha fijada para las elecciones municipales.

Sobre este tema, el diario El Universal publica en su edición de hoy que para las distintas organizaciones validadas y dispuestas a participar en los venideros comicios, comienza el ciclo de conversaciones o negociaciones para la estructuración de las respectivas planchas.

Avanzada Progresista

Sin restar importancia a la participación de los partidos que no acudieron a revalidar, e incluso lamentar su ausencia, como lo hizo el representante de AP ante el Consejo Nacional Electoral, Bruno Gallo, al criticar las “adversas y arbitrarias condiciones impuestas por el CNE para concurrir a elecciones”, el partido liderado por Henry Falcón le está dando principal importancia a la conformación de sus planchas con personas vinculadas a la dirigencia ciudadana.

Entrevistado para El Universal, el directivo de Alianza Progresista, Leonardo Morales, reveló que la estrategia política de AP para estas elecciones está dirigida a la conformación de planchas con dirigentes vecinales prioritariamente, en los municipios del país donde su partido concurrirá junto con las otras organizaciones que conforman la llamada Concertación por el Cambio, entre ellas Soluciones, que lidera Claudio Fermín, y el MAS.

En los municipios que conforman el área metropolitana, las conversaciones con dirigentes vecinales independientes e incluso con gente de otros partidos que no participarán se encuentran bien adelantadas, especialmente en los municipios Baruta, El Hatillo y Libertador, según anunció.

De igual manera mencionó la posibilidad de alianzas con Copei y con el partido Esperanza por el Cambio, que postuló al pastor Javier Bertucci, para las presidenciales de mayo, organización a la que atribuye una gran importancia por su vinculación a un importante sector religioso del país. Opositores históricos aceptan Tal como se vislumbra, en los municipios tradicionalmente opositores del país se repetirá la posición de defender y mantener el poder local que por años han sustentado.

En Caracas, jefes de gobiernos locales que en su oportunidad asumieron la responsabilidad pública de desobedecer la línea formal de sus partidos de no concurrir a elecciones, repiten esta vez sus argumentos sobre la importancia estratégica de concurrir a un nuevo proceso municipal. Entre ellos, Gustavo Duque, alcalde de Chacao, quien declaró que “sería un error no participar, pues venimos avanzando con políticas públicas alineadas con los petitorios de las 29 asociaciones de vecinos. No hacerlo sería abandonar los espacios y dejar que sean tomados por los factores del Gobierno que probablemente tengan políticas diferentes al sentir y a la realidad de nuestros vecinos”.

Igual posición asumió el alcalde de Baruta, Darwin González; mientras el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, solicitó a los vecinos que decidieran en consulta su participación o no, y el resultado fue que el 90% de 2.400 personas manifestó estar de acuerdo con postular candidatos y votar.

El artículo destaca que Avanzada Progresista (AP), es el único de los cinco partidos que en pasadas elecciones, anteriores a las presidenciales del 20 de mayo de este año, obtuvieron mayor número de votantes, como también fue el único que atendió la exigencia de revalidación de nomina impuesta por el CNE y que, además de concurrir a la escogencia de alcaldes y al pasado certamen por la primera magistratura, se presentará a esta nueva contienda en busca de curules en los concejos municipales de todo el país. Nueva prioridad de AP.