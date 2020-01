Un buque de combate USS Detroit de la Marina de Los Estados Unidos, se encontraría actualmente en aguas territoriales de Venezuela, frente a las costas del estado Vargas, cerca de Maiquetía.

El litoral de la clase Freedom USS Detroit usado para operaciones en tierra firme completaron ejercicios de artillería y maniobras tácticas (DIVTACS) mientras operaban en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 4 de enero.

La realización de DIVTACS permite a los operadores de buques junior experimentar la operación cerca de otros buques. Este barco este martes 21 se encontraba a solo 26,5 millas náuticas de la costa de Caracas #Venezuela, reseñó lapatilla.com

De acuerdo a una nota de prensa publicada en la web del Comando Sur, el Gridley está transitando por el área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU mientras regresa del despliegue.

Detroit posee helicóptero embarcado y destacamento policial de la Guardia Costera norteamericana que apoya la misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, que incluye patrullas antidrogas y detección y monitoreo del tráfico ilícito en el Caribe y el Pacífico oriental.

