El abogado y empresario Benjamín Rausseo, conocido popularmente por dar vida al personaje «Er Conde del Guácharo» ratificó su postulación como candidato independiente para las elecciones presidenciales del 2024.

En su cuenta de X (antes Twitter, reapareció luego de no hacer publicaciones desde el 30 de junio, para confirmar el anunció dado previamente en un video. «El 28 de junio hice pública mi decisión de ir como candidato presidencial independiente al 2024, y hoy, como cada día que pasa, esa determinación cobra más vigencia».

El 28 de junio hice pública mi decisión de ir como Candidato Presidencial Independiente al 2024, y hoy, como cada día que pasa, esa determinación cobra más vigencia. Gracias por el apoyo Venezuela. pic.twitter.com/0JuwHhgFJj — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) September 2, 2023

Tras reafirmar su candidatura en la elección primaria del próximo 22 de octubre, el 22 de junio Rausseo emitió un comunicado en el que anunció su decisión de no participar en los comicios de la Plataforma Unitaria. Su equipo preciso que se mantendría al margen del evento de un sector de la oposición.

En la publicación donde afirmó su candidatura independiente usuarios cuestionaron su participación en las elecciones presidenciales y señalaron las declaraciones que Rausseo dio en una entrevista el 1 de mayo, donde se le preguntó si era un candidato que recibía dinero del gobierno y este respondió que si lo fuera, no se participaría en las primarias.

«Si yo te digo que no, los que dicen que sí es que sí. Un candidato del gobierno (…) primero, no me meto en la primaria. ¿Verdad? Un candidato que es del gobierno para dividir espera que haga sus primarias la oposición y me meto por mi lado».

Siento que debo agregar al twit; “ES SARCASMO” Porque existen neófitos en twiter que no lo comprenden. Aquí en video 👇🏼 pic.twitter.com/iwxaeko0GJ — Luis Sambrano 🌱 (@luissambranoeth) September 3, 2023

