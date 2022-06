Afirmar con ingenuidad que ya tenemos una vida, y que lo que nos queda es aprovecharla, no implica con mínima razón (como muchos piensan), que nos “echemos” a un lado de la lucha vital para ver cómo decaemos, nos declinamos y envejecemos, viendo pasar cada jornada diaria del “siempre lo mismo”.

En nuestra consciencia nada ni nadie nos hará sentir inferior, deprimirnos, y apartarnos de la realidad, sin que sea por nuestro consentimiento.

¡Proceder en maneras pobres no es “vivir la vida”! Necesitamos, al contrario, crear y activar los impulsos biológicos, físicos, sociales y psíquicos positivos, necesarios para orientarnos en optimismo.

¡Una vida así señalada deja marcas positivas! ¡Pensemos, imaginémoslo, aprendámoslo! Aprendamos a aceptar con paciencia cosas difíciles y duros eventos, de cada día que no podamos cambiar, ni moderar, ni siquiera suavizar.

¡Entonces, digamos calma y cordura!

¡Un día estimado hermoso quizás tenga tal juicio por nuestra actitud positiva, por nuestro impulso de avanzar, emprender, por ver y sentir!

¡Curiosamente, el lugar, el asunto, y el momento (exactos) donde se dan nuestras relaciones, y cada nuevo vínculo, influyen para sentirnos bien o mal!

Nunca sentiremos como largo el camino que nos conduzca al hogar de los buenos amigos y familias. “Créanlo: porque, aunque poco o nadie cambie, si uno cambia, mucho puede cambiar”

Cada día transcurrido sin un mínimo de felicidad es un día anímicamente defectuoso; pero, podríamos revertir la situación, porque el día vivido en calma, silencio, paz y amor, es día ganado en sanas vivencias del presente.

¡La soledad hace que nuestros días resulten buenos o malos, según como los creamos y los vivamos! ¡Pero, con la soledad que es vacía, “apagada” y pesada, se vive como una suma de sentimientos deprimentes, de amenazantes angustias y ansiedades!

Este es el tipo de soledad que resulta del discrepar entre el contacto social que deseemos, y la realidad dominante que estemos viviendo. Como algunos dirían: “Sentir en carne propia”.

Las personas tienen menor probabilidad de sentirse solas en entornos urbanos, con condiciones naturales como ríos, árboles, plantas, pájaros, niños pequeños. Reducir la soledad podría ser una forma en la que el contacto con los espacios verdes produce estos acogedores beneficios potenciales.

¿Cómo puede ser un buen día?

Un buen día puede crearse y hacerse, al impulsarle nuestro optimismo y responsabilidad. Cada mañana, por hacer, nos encontraremos con un número de horas y tareas útiles. ¡Nos encontramos con personas y situaciones inesperadas! No tendremos control de todo lo que nos ocurra, pero sí lo tenemos de elegir la manera eficiente de vivirlo.

¡Ser feliz es dar intensas y coloridas gracias a la vida, a nuestro cerebro maravilloso, cada mañana y por todo el día; por cambios positivos que aprendamos!

Señaló el Papa Francisco, en una Homilía, “ser feliz no es solo disfrutar de una sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es sólo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato”.

¿Pero, qué hacer cuando se desborden las fuerzas del mal, el desorden y el desconcierto? ¡Veamos!

Cada vez que los brutos , los violentos , los arrogantes , y los innecesarios griten desbordados , y que la inteligencia humana se impaciente, pierda mucho control y se bestialice , vayamos a un frontal y organizado combate: procedamos, airosos, a guardar el silencio productivo y la oportuna calma .

¡Pero, a veces damos mucho a todos, en una abierta exageración de la dádiva, sin darnos cuenta, ni sin sentir, que la persona que más necesita somos nosotros mismos! ¡Bueno o malo, todo día nos marca!

Hernani Zambrano Giménez, PhD.

[email protected]