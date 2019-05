Cabello dice que Maduro le “perdonó la vida” a militares alzados en Venezuela

"Era muy fácil, un blanco más claro imposible para darle (...), por tierra, facilito, por aire, más fácil, por donde lo hubieras visto en una operación de esas y no lo hicimos, no caímos en la provocación de ellos", añadió al señalar que un enfrentamiento armado con los insurrectos no hubiera durado ni 10 minutos, sentenció