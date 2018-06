Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Por la libertad se puede dar la vida, porque es el único ideal que salva de la muerte”… Nelson Mandela.-

Hoy y mañana son Días del Correo. NO OLVIDEN INFORMAR DÓNDE ESTÁN.

Jairo Núñez, de Punta Cana, pregunta…: “¿Quién fue mejor campo corto, Derek Jeter u Omar Vizquel?”.

Amigo Yayo…: No hay comparación. Y me extraña tu pregunta, si debes esperar que en 2020, Jeter sea elegido para el Hall de la Fama con muchos votos y en su primera oportunidad. No digo que VIzquel haya sido deficiente. Creo que tuvo una gran carrera, pero me has pedido compararlos e intento ser honesto.

Danilo J. Rodríguez F. de Puerto La Cruz, pregunta…: “¿Por qué si Omar Vizquel es mánager en las menores de los Medias Blancas, lo llaman ex-pelotero?. Para mí sigue siendo pelotero, con otras funciones en el terreno?”.

Amigo Nilo…: No hace nada de lo que deben hacer los peloteros. Es mánager.

Ruber Luzardo Socorro, de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Quién estableció las nueve entradas o los nueve innings en el beisbol, y es verdad que tuvo un impase con Cecilio Guante (Yankees) por publicar que sufría de un uñero?”.

Amigo Rubo…: En el comienzo, 1846, ganaba el equipo que primero llegaba a 21 carreras anotadas. Tres años después, los Kickerbocker crearon la Regla de los nueve innins, no entradas. Una entrada es cuando el equipo “entra” al terreno a la defensiva. Es decir, un juego normal consta de 18 entradas, que son nueve innings… El mánager de los Yankees, Lou Piniella, me contó que ordenó calentar a Cecilio Guante, quien le respondió que sufría de un uñero y por eso no podía. Lo publiqué, recordándole la historia del dolor de cabeza de Wally Pipp, que dio paso a Lou Gehrig. Al día siguiente, en el clubhouse, Cecilio intentó pegarme, y no lo hizo porque mi amigo Álvaro Espinoza se lo impidió.

John Rosado, de Champoton, Campeche, pregunta…: “¿Qué es un Derby de Double Plays?”.

Amigo Jota-Erre…: No tengo ni idea.

Carlos Valdivia, de Santiago de Chile, pregunta…: “¿Por qué Detroit, viendo las lesiones de Miguel Cabrera, y el contrato que le resta de 240 millones, no lo utilizan como designado para alargar su carrera?”

Amigo Chalo…: A Miguel no le agrada nada la idea de ser designado.

Miguel A. Buelna O. de Hermosillo, pregunta…: “¿Podrían las damas jugar al beisbol en Grandes Ligas, o deben dedicarse al softbol, porque la pelota es blanda?”.

Amigo Migo…: He visto jugar jovencitas con pelotas de beisbol y nada tienen que envidiarle a los varones. En cuanto se acabe el machismo en Major League Baseball, van a surgir docenas de bigleagueresas, mejores que muchos bigleguers. Yo que te digo.

