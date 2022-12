Por Mariela Nava

Maracaibo. Hablar del servicio de agua por tubería para Alfredo Urdaneta, un habitante del sector Las Veritas de Maracaibo, es sinónimo de malestar. Hace un mes que el agua no llega a su domicilio por lo que interdiario deben comprar a los camiones cisternas a un dólar y medio la pipa de 150 litros. Dice que hace 10 años están en la misma situación, le comenta a Crónica Uno.

“Si no tenéis el dólar y medio en efectivo no te venden. Nosotros tenemos cinco pipas en el frente más una en el baño, además de un vainero de potes que hemos ido comprando, con esos completamos dos pipas más pero ya se acabó todo, no tenemos agua ni para cepillarnos los dientes. Así vivimos, en la casa hay más potes para almacenar agua que gente”, dijo el hombre de 58 años mientras mostraba una montaña de garrafas plásticas amarillentas.

Hasta septiembre de este año, 90,8% de los marabinos encuestados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos le dieron una valoración negativa al servicio de agua potable en la ciudad. Sin embargo, la hidrológica local asegura que más de 2 mil 300 habitantes del estado se han beneficiado gracias a los trabajos de rehabilitación de las instalaciones hídricas en la región.

“No me habléis del agua que se nos dañó la bomba en el edificio y tenemos 20 días sufriendo porque no llega ni una gota” dijo Ender Pérez, un habitante del sector los Haticos que a diario compra entre cinco y 10 botellones de agua para sortear la crisis en su zona.

Hay unos con más suerte, como el caso de María Fuenmayor, habitante de El Soler, en el municipio San Francisco, quien después de nueve meses esta semana volvió a recibir el servicio. “Hasta me asusté cuando sentí que estaba llegando agua, salí corriendo a llenar todo porque significa que me voy a ahorrar los 40 dólares que cobran las cisternas para llenar el tanque subterráneo”, dijo la ama de casa.

Hidrolago promete un mejor 2023

Nicolás Maduro prometió llevar el servicio de agua por tubería al 95% de los hogares venezolanos a finales de este 2022 con la solución total de las averías en todo el sistema hídrico nacional. “Hemos tenido que parir para obtener los repuestos”, dijo durante una transmisión en vivo el 18 de agosto en la que presentó los avances del 1X10 del Buen Gobierno donde además aseguró que para esa fecha ya habían atendido el 60% de los casos.

En el caso del estado Zulia, Crónica.Uno habló en exclusiva con el presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez quien aseguró que para mediados de 2023 estarían cumpliendo al 100% la meta nacional.

Rodríguez explicó paso a paso los avances que ha tenido la hidrológica local a lo largo y ancho del estado, con especial atención en los municipios Mara, Machiques, Guajira, La Cañada de Urdaneta, Villa del Rosario de Perijá y toda la Costa Oriental y Sur del Lago de Maracaibo.

“Hidrolago ha venido ejecutando una serie de obras para potenciar el sistema de abastecimiento de agua potable. Fueron 10 años de desinversión, de bloqueo económico y saboteo eléctrico que generó serias dificultades, pero hicimos triangulaciones y logramos traer algunos equipos, motores y bombas de Turquía”, dijo.

La hidrológica del Lago ha venido trabajando en conjunto con Corpoelec, Pequiven, Hidroven, Planimara y otras empresas para mejorar el servicio y la capacidad de bombeo en varias zonas como el embalse de Burro Negro, de la Costa Oriental del Lago, obra que en este momento está en la fase de pruebas hidrostáticas, por lo que se espera que luego de siete años, Santa Rita vuelva a tener agua por tubería.

“Ahí logramos instalar cuatro bombas y motores nuevos que permiten captar 2800 litros de agua por segundo, antes teníamos unos 1400 litros de agua. Este cambio permite un mejor servicio a la COL pero no solamente es la captación, sino que se hicieron adecuaciones a la planta potabilizadora de Pueblo Viejo que suministra agua a Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar y Santa Rita”, dijo Rodríguez.

La mayor amenaza que han enfrentado este año, según el presidente de Hidrolago, es el periodo de lluvias.

“Los niveles de turbidez son tan altos que la planta no resiste la cantidad de sedimentos en suspensión que entran y que hacen imposible tratarla. Por lo que recurrimos a bajar la producción y eso nos genera algunas dificultades para prestar un mejor servicio en las condiciones ideales con el sistema electromecánico que tenemos actualmente”.

¿Qué pasa en Maracaibo y San Francisco?

La zona metropolitana del estado Zulia tiene una particularidad, el agua solo llega a las zonas más bajas, mientras que las demás pueden pasar hasta un mes sin recibir el servicio, pero hay otras que siguen acumulando años sin ver una gota de agua como es el caso del barrio Francisco de Miranda.

“Aquí es insólito lo que pasa, en unas calles llega y en otras no. Estamos más que cansados de pedirle a Hidrolago que venga a ver qué es lo que pasa, pero no nos hacen caso. Muchas veces dejamos de comer para poder comprar agua”, denunció Mary Graterol, vecina.

La promesa de Hidrolago es la instalación de un quinto equipo de bombeo en el embalse de Tulé para mediados de 2023 y con eso esperan llegar a las zonas que aún no reciben el servicio.

“Con la activación del quinto motor en Tulé tendríamos mayor volumen de agua en planta y continuidad, eso mejoraría el servicio en las zonas más altas de Maracaibo. Por otra parte, el uso de bombas domésticas genera un desbalance del sistema y a veces no da tiempo que les llegue. Si al incorporar este motor no les llega agua, haremos la revisión de conexiones y válvulas para saber si hay obstrucción o no, para mejorar el servicio”, explicó.

Rodríguez adelantó que para el próximo año pretenden llevar a cabo el proyecto Tulé tres, que consiste en incorporar tres grupos de bombas verticales de 200 litros de agua por segundo totalmente nuevas, con esto ya serían ocho grupos de bombeo que garantizarían mayor suministro, continuidad y estabilidad del servicio para la zona metropolitana del Zulia y otros municipios como Miranda, Jesús Enrique Lossada y parte de Mara.

Al igual que el servicio eléctrico, gas y aseo urbano, Hidrolago mantiene activa la cobranza del servicio, sin embargo el presidente aclaró que están en una fase de recuperación de la data debido a que la pandemia ocasionó el cierre de muchas empresas en el estado y otros se cambiaron de rubros. Pero en general adelantó que la ciudadanía ha respondido de forma satisfactoria al pago lo que a su juicio los compromete aún más a prestar un mejor servicio.

Los pacientes renales siguen padeciendo por agua

Freddy Rodríguez fue enfático en la alianza que tiene su despacho con la Guardia del Pueblo en la coordinación de prestación del servicio de agua a través de camiones cisternas para Centros de Diagnóstico Integral, Hospitales y Centros de Diálisis en Zulia de manera gratuita.

Pese a este convenio, los pacientes renales siguen padeciendo por el servicio de agua potable que es vital para cumplir su tratamiento de hemodiálisis. En muchos casos deben reunir entre todos para tener al menos dos de las tres horas recomendadas de tratamiento.

Tal es el caso del Centro de Diálisis de Occidente, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Venezuela (IVSS), donde una vez cada 15 días más de 60 pacientes aportan de su bolsillo un dólar, a razón de colaboración, para comprar la carga completa de dos camiones cisternas.

“Muchas veces tenemos que recortar cosas del tratamiento para pagar el dólar en el Centro de Diálisis, es injusto, pero si no hacemos así no nos dan tratamiento y de paso hay que darle gasolina al camión para que prendan la bomba del cisterna que llena los tanques, porque podemos tener los cobres pero si no hay gasolina no llenan nada”, dijo una paciente que prefirió no revelar su nombre para evitar que le suspendan el tratamiento como represalia.

El servicio de agua por tubería en Maracaibo se ha establecido actualmente con una frecuencia de 12 días por tres días continuos de servicio.

@navamariela/