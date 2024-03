El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad reveló en un reciente informe que la inflación en bolívares fue de 4,2% desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo. Por otro lado, el aumento en dólares fue de 4,5% en el mismo período.

El Nacional/Redacción.

El consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó los Bs. 19 mil 585,05 mensuales. Esto representa un aumento del 1,72%.

En cuanto al consumo en dólares, la cifra se ubicó en US$ 541,36 mensuales en el mismo período.

“Este nivel de consumo exige 5,2 salarios integrales de US $103 indexados al tipo de cambio del BCV. Es decir, poco más de un salario integral por semana”. Así lo informó el economista Oscar J. Torrealba, coordinador de la investigación del OGP.

El estudio agrega que la cesta Cedice de 61 rubros, calculada en dólares, llegó a 541,5436 en la primera quincena de marzo, un incremento de 1,47%.

Inflación en Venezuela: Las ciudades más caras

La ciudad más cara de Venezuela sigue siendo Caracas, en donde la canasta Cedice cuesta 23 mil 380 en bolívares y 645,8 dólares. En Maracaibo el monto es de 18 mil 435 bolívares y 509,4 dólares. En Valencia, 16 mil 939 en bolívares y 468,8 en dólares.

El cálculo evidencia que la inflación sigue al alza. “Los precios aumentaron 4,2% en moneda nacional, mientras que presentaron un incremento de 4,5% en dólares”, expresa Torrealba.

No hay deflación

El experto afirmó que el estudio señala que en febrero la inflación tuvo una variación baja del 0,7%. Afirma que se debe tomar en cuenta que desde el 30 de enero la variación mensual ha ido aumentado.

“Esta leve disminución en febrero no significa que estamos en deflación (descenso de la inflación)”, agregó. Afirmó que para que este proceso se dé se debe contabilizar tres meses consecutivos de niveles negativos o de baja de precios. “Este no es el caso de Venezuela”.

Añadió que si bien es cierto que Caracas es la ciudad más cara de Venezuela, últimamente, Maracaibo y Valencia han tenido porcentajes de altos de inflación.

“A nivel de variación de precios, han tenido una variación más alta que en Caracas. Al 15 de marzo, la inflación mensual fue de 3,3% y la de Maracaibo de 5,18% y Valencia 4,4%”, informó.

Incremento de precios en dólares

Torrealba informó que si bien la inflación en bolívares ha bajado en términos interanuales, el alza de los precios en dólares se ha ido incrementando. Desde el 15 de enero ha ido subiendo sostenidamente.

«Para solucionar el tema inflacionario, Venezuela necesita un cambio estructural que apunte hacia brindar al ciudadano mayores libertade”, acotó. Señaló que es importante rescatar el Estado de derecho, la autonomía del Banco Central de Venezuela y que este cumpla con lo establecido en la Constitución de garantizar la estabilidad monetaria del bolívar.

“Esto es posible en el marco de un escenario de libertades económicas”, señala. Sugiere que el Estado “sea reducido” en el tema de control del gasto público y de estructura burocrática. También que haya una estructura jurídica en donde haya pesos y contrapesos “que hoy en día no existen en Venezuela».

Variación de precios por rubro primera quincena de marzo de 2024

Alimentos: +2,91% Bs, + 2,65%US$

Restaurantes: -0.38 % Bs -0,61 US$

Servicios: +2,75 % Bs, +2.49 % US$

Recreación y esparcimiento: -2,21% Bs, -2,44 %US$

Perfumería y cuidado personal: -1,3% Bs, -1,54 %US$

Transporte: -0,88% Bs, -1,1% US$

