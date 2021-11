El Observatorio Digital del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) publicó el pasado 25 de noviembre, el número de víctimas desde el mes de enero hasta el mes de octubre de 2021.

Cepaz informó a través de su cuenta en la red social Twitter, que se han cometido un total de 235 femicidios en el país, 74 venezolanas han sido asesinadas en el exterior.

El organismo declaró que la inacción del sistema de justicia en Venezuela y la incapacidad para garantizar el derecho de las mujeres solo «profundiza la situación de riesgo ante los agresores».

Por su parte la periodista e investigadora, Ronna Risquez, indicó que frente a los cientos de casos de femicidios que ocurren en el país: «todos quedan impunes» puesto que no existe justicia.

Cuando no hay justicia, cuando no se detiene, cuando no hay acción del Estado oportuna para prevenir este tipo de hechos, se habla de feminicidio, pero cuando el caso es una persona y el victimario o perpetrador es detenido se habla de femicidio, es lo que establece la Ley venezolana», explicó Risquez.

Por otra parte la también experta en temas de seguridad y crimen organizado, aclaró que en la teoría, en Venezuela ocurren femicidios pero realmente la mayoría son feminicidios porque no hay justicia para los casos, reseñó 800Noticias.

La investigadora cuestionó que en el país no existan cifras concretas sobre los casos. Reconoció que aunque desde hace años se cometen dichos delitos, actualmente se ha comenzado a ver regulaciones reales para tratar los casos como violencia basada en género.

