Se ven las caras Chelsea y Tottenham en un partido crucial para clasificar a la Champions. Los blues reciben a los Spurs este sábado en la jornada 27 de la Premier League.

El Chelsea viene de caer en una dolorosa derrota frente al Manchester United por 0-2. Los dirigidos por Lampard buscan volver a la victoria para mantenerse arriba de sus vecinos rivales.

Los blues no contarán con Cristian Pulisic. Se esperaba la vuelta del jugador estadounidense para este fin de semana, sin embargo, Lampard confirmó que no jugará al no poseer la forma física necesaria para disputar el encuentro. Otra de las bajas importantes será la de N’Golo Kanté; el jugador francés tiene una lesión muscular y estará de baja por tres semanas.

Se avecina, además, una semana importante para las aspiraciones de los blues. El próximo día martes se enfrentan al Bayern Múnich en los octavos de Champions, por lo que, en estos dos partidos, el equipo azul de Londres se juega gran parte de la temporada.

Del otro lado llega el Tottenham con un viejo conocido. Mourinho, actual entrenador de los Spurs, se enfrentará a su ex equipo. El entrenador portugués tiene un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas contra el Chelsea en Premier.

El equipo llega sin sus dos máximos artilleros. Harry Kane, máximo goleador de la plantilla, se lesionó el pasado 2 de Enero y aún permanece de baja; Heung-min Son, con 14 goles en Liga y Champions, tampoco podrá disputar el partido al encontrarse lesionado desde el 19 de Febrero. Mourinho se refirió a las bajas en ataque como “ir a una pelea con una pistola sin balas”.

El encuentro será clave en la pelea por entrar a la Champions. El Chelsea se encuentra en el cuarto lugar con 41 puntos; el Tottenham, apenas un punto por debajo con 40 unidades. Por lo tanto, la jornada de Premier se abre con un apasionante derbi de Londres.