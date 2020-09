El delantero venezolano Christian Santos deja España, donde jugó con el Deportivo de La Coruña las últimas dos temporadas, para incorporarse al Osnabrück, de la segunda división alemana.

El artillero se despidió club agradeciendo el “apoyo incondicional” que le dieron en las dos temporadas que estuvo en el equipo. “Hoy me toca despedirme de una ciudad encantadora. Fueron dos años muy emocionantes y la verdad es que le he agarrado mucho cariño sobre todo a su gente. Me sentí como en casa”, escribió.

Envió sus mejores deseos a la afición y al club, expresando que espera que vuelvan pronto a la primera división del fútbol español, que es “donde merecen estar”.

✍2⃣0⃣2⃣2⃣ Der @VfL_1899 Osnabrück hat sich in der Offensive mit dem 32-jährigen Angreifer @11CSantos verstärkt. Am Mittwochabend unterschrieb er einen 2-Jahres-Vertrag, heute trainiert er erstmals mit der Mannschaft! ⚽💜 #vfl1899 #WirGemeinsamJetzt ➡ https://t.co/QjfevqVBVb pic.twitter.com/7J1POBWfLf — VfL Osnabrück (@VfL_1899) September 3, 2020

Santos llegó en 2018 luego de pasar por el Alavés, equipo con el que descendió a segunda. Una vez en La Coruña, el delantero jugó un total de 49 encuentros en los que apenas en 13 de ellos salió en el once titular. Su cuenta particular se quedó en 9 goles durante sus dos años en el ‘Dépor’.

Ahora, el oriundo de Ciudad Guayana firmó un contrato para las dos próximas temporadas en el Osnabrück. De esta manera, llega a la segunda división del fútbol germano buscando ser una pieza importante en el club, que se encuentra actualmente disputando amistosos de preparación antes de iniciar la temporada oficial.