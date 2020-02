Cicpc detuvo por contrabando a nueve personas en Juan José Mora

View this post on Instagram

Por contrabando fueron detenidas nueve personas en Carabobo Daira Emary Márquez García (34), Álvaro Rodolfo Parra Sánchez (34), Gregorio Campos Castillo Meléndez (39), Alan Yonathan Pérez Vegas (28), José Marcelo Colmenares Cárdenas (44), Elías José Castillo (49), Levis René Colmenares Urbano (36), Jesús Alfredo Crespo Jaspe (35) y Edgar Alexander Simanca Chico (44), fueron apresados por funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello por el delito de contrabando. Los pesquisas realizaban labores de seguridad en la carretera vieja San Felipe – Morón, sector Urama, municipio Juan José Mora, estado Carabobo avistan a los mencionados a bordo de un autobús Mercedes Benz, placas AN962X, el cual era escoltado por un vehículo Aveo placas AB388ND, por lo que al abordarlos, estos tomaron una actitud nerviosa, al realizar inspección de los automotores, fueron halladas 243 cajas de cigarrillos, las cuales no cuentan con los permisos necesarios para ser distribuidos en el territorio nacional. Siendo los detenidos puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Carabobo.