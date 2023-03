Ellas nunca perdieron el foco. Han logrado cumplir objetivos, cada una en su área, como consecuencia de su trabajo, dedicación perseverancia y profesionalismo. Son carabobeñas ejemplos a seguir en este Día Internacional de la Mujer y cuya labor es merecedora de admiración.

Destacadas en el deporte, la cultura, la ciencia, la investigación, el baile, el emprendimiento y el compromiso social, ellas demuestran que con convicción y desde el corazón todo es posible, y que las metas no tienen género.

Claudimar Garcés

Tiene 24 años y nació en Puerto Cabello de una familia de deportistas. Su padre fue Tomas Garcés, entrenador de levantamiento de pesas, oriundo de Cuba, su madre y sensei es Claudia Sequera, campeona mundial de kumite. Sus tres hermanos: Oswal, Mariángel y Tomás Miguel, son todos karatecas.

Se inició en el mundo de las artes marciales cuando tenía tres años. Su sueño desde pequeña era llegar a unas olimpiadas y lo cumplió en Tokio 2021, el dojo de Nippon fue el escenario donde obtuvo Diploma Olímpico.

Su disciplina y tenacidad, la ha llevado a conocer gran cantidad de países dejando en alto el tricolor nacional.

Es la quinta mejor del mundo kárate kumite-61kg, campeona suramericana, panamericana y centroamericana, y este año clasificó para los Juegos Centroamericanos en los que buscará colgarse una presea dorada.

Lucyla Peña de Castrillón

A ella se le ha visto dese el año 1986 prestando sus labores a la Iglesia Católica cuando inició en el departamento de publicaciones de la Arquidiócesis de Valencia realizando la Carta Arquidiocesana, la Revista Presencia y el Directorio en el episcopado de monseñor Luis Eduardo Henríquez Jiménez.

Posteriormente, en el episcopado de monseñor Jorge Urosa Savino, pasó al departamento de secretaría, y durante el episcopado del querido monseñor Reinaldo Del Prette se desempeñó como su secretaria, además es secretaria de la Cofradía de Nuestra señora del Socorro de Valencia.

Lucyla con su sonrisa y buena disposición ha servido a la Iglesia en Valencia con mucho amor y entrega.

Francys Fraceto

La alegría y personalidad avasallante la caracterizan. Ella es fundadora de la fábrica de bombones más particulares que tiene Carabobo y, quizás Venezuela, con mezclas que incluyen relleno de mermelada de ají, pimentón, tocineta y queso crema, y que son identificados con nombres como JLo y Edgar Ramírez.

Es una de las caras de Chocolates Cocoa, una empresa nacida en Puerto Cabello y que ha crecido, como dice ella, con financiamiento a pulmón propio y de su equipo, que les ha permitido participar en la expo cacao y ron Miranda 2022 y ser considerados entre los 100 porteños más influyentes, en la edición bicentenario de la toma de puerto cabello, y forma parte de la alianza Carabobo es Cacao que agrupa marcas de cacaoteros y chocolateros del estado, con el objetivo de promocionar e impulsar el cacao y chocolate de la región.

Karen Hauer

Bailarina de salón y coreógrafa venezolana nacida en Valencia quien, además de ser campeona mundial de mambo, es conocida por sus apariciones en shows de baile de programas de televisión como la británica Strictly Come Dancing y la serie estadounidense So You Think You Can Dance.

Comenzó a bailar después de mudarse a Nueva York cuando tenía ocho años. Dos años más tarde ganó una beca para la Escuela de Danza Contemporánea Martha Graham. Estudió danza africana, contemporánea y ballet antes de pasar a bailes de salón y latín a los 19.

Como bailarina y coreógrafa, Karen ha trabajado con algunas de las estrellas más importantes del mundo, incluida Jennifer López. Ha ganado numerosos premios de salón de baile, incluidos el campeonato mundial de mambo en 2008 y el campeonato profesional americano de estrella del ritmo en ascenso en 2009.

Gerri Botte

Es una química venezolana egresada de la Universidad de Carabobo y que es actualmente profesora del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica de Texas.

Se ha dedicado a la investigación e innovación en el campo de la ingeniería electroquímica y el desarrollo de procesos de fabricación sostenibles. Es editora en jefe de la Revista de electroquímica aplicada y fundadora del Centro de Investigación de Ingeniería Electroquímica en la Universidad de Ohio.

Por sus estudios y aportes es Miembro electo de la Red Mundial de Tecnología, de la Academia de Inventores de Estados Unidos, de la Sociedad Electroquímica y ganadora del desafío Ciencia para resolver los problemas de la sociedad en 2015.