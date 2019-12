Varias personas resultaron heridas la noche del sábado en un ataque a puñaladas en la residencia de un rabino cercana a Nueva York, dijo la asociación judía ortodoxa OJPAC.

Una llamada dio cuenta de un “ataque masivo” con arma blanca contra la “residencia de un rabino jasídico”, dijo esa organización en Twitter.

Cinco personas, todas jasídicas, resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital, añadió la entidad. Dos de ellas están situación crítica, dijo la OJPAC.

La cadena CBS New York reportó que un hombre armado con un machete ingresó en la propiedad del rabino en Monsey, en el estado de Nueva York, durante la celebración del Janucá, acuchilló a al menos tres personas y huyó.

Una de las víctimas es un hijo del rabino, dijo Yossi Gestetner, dirigente de la OJPAC, al diario The New York Times.

“Había varias docenas de personas en la casa”, dijo Gestetner. “Era una celebración del Janucá”, añadió.

En los últimos años la policía estadounidense fue movilizada para enfrentar un brote de ataques contra judíos.

El de este sábado siguió a un ataque a tiros contra una tienda de productos kosher en un suburbio de Nueva York que, según la policía, tuvo entre sus motivos el antisemitismo.

Seis personas, incluidos los dos sospechosos, murieron en ese ataque en Jersey City.

Fuente: AFP

Video from the scene of the stabbing pic.twitter.com/5NO6ZJ74qD

— Yaakov Pollak (@Yanky_Pollak) December 29, 2019