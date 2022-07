El diputado al Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC) Carlos Molina, jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad en el parlamento regional exigió durante una sesión que las Brigadas Comunitarias Militares de Educación (Bricomiles) no sirvan para tapar o silenciar las deficiencias del sector educativo.

Recalcó que los carabobeños deben conocer hacia dónde están siendo destinados los recursos económicos, cuánto se invierte en educación, para reestructurar las escuelas regionales y nacionales. Precisó que esperan que esta línea política del gobierno nacional sirva para recuperar los espacios educativos y no para silenciar las denuncias.

Carlos Molina pidió que desde el Ejecutivo se informe cuáles son las 226 escuelas que van a comenzar a reparar, cuánto se va a invertir en ellas y cuándo concluirán esos trabajos. Manifestó que eso es parte del trabajo que tienen por delante, y harán Contraloría como lo señala la ley. «El Estado está obligado a garantizar educación gratuita y de calidad, con un presupuesto acorde con la importancia que se merece el sector educativo para cualquier sociedad.”

Denuncias respectivas

El diputado aseguró que hay escuelas que se están cayendo a pedazos y la ciudadanía y las comunidades educativas tiene todo el derecho de hacer las denuncias respectivas, por eso espera que el papel de la Fuerza Armada Nacional sea de colaboración y que no tenga un objetivo distinto al de ayudar.

Enfatizó que desde el Gobierno no pueden y no deben callar las denuncias de los representantes de las escuelas porque hay un desastre evidente que se debe conocer para que se tomen los correctivos en cuanto a infraestructura, las condiciones negativas como la insalubridad de los baños, los sueldos injustos hacia los maestros, el descuido de los comedores y el hecho de que no llega el Plan de Alimentación Escolar a las escuelas.

Por eso, el parlamentario regional solicitó a los miembros de las Brigadas Comunitarias Militares de Educación que sean vigilantes para que se cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas. Añadió que como legisladores están a la orden para recibir denuncias e información para que no se desvirtúe el trabajo de recuperación del sistema educativo.

Finalmente, informó que desde la Fracción de la Unidad continuarán atentos a las denuncias que reciban de las comunidades educativas, «los seguiremos acompañando en sus justos reclamos».

Nota de Prensa