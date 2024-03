El argentino David Rodríguez y la colombiana Lina Pantoja se impusieron en la octava edición del Maratón CAF; mientras que la carabobeña Joselyn Brea estableció récord nacional en la media maratón.

La prueba arrancó a las 6:00 la mañana en el Parque Los Caobos y, en los 42K, recorrió los municipios Libertador, Baruta, Sucre y Chacao hasta retornar al punto de largada.

Brea con récord nacional

En la media maratón, la campeona panamericana, la carabobeña Joselyn Brea, sacó la cara por el atletismo nacional y repitió su triunfo de 2023.

Brea batió el récord nacional con un tiempo de 1:12:35. Alexandra Aldana, de Colombia, y la también criolla Egris Arias se colgaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

“Fue muy dura esta carrera. La humedad estaba muy fuerte y eso que no me quejo del calor, a mí me gusta el calor. Me costó porque me estaba exigiendo por el récord y lo logré”, explicó Brea.

Entre los hombres, el neogranadino Mauricio González también repitió el lauro del año pasado con registro de 1:05:27. Los venezolanos Whinton Palma y Gregori Ibarra completaron las medallas.

La lista de ganadores del Maratón CAF la completaron Juan Valladares y Jenny Ruza (42K) y Luis Vásquez y Marisol Berríos (21K) en la modalidad de movilidad reducida.

En este Maratón CAF 2024 que se corrió este domingo, en Caracas, compitieron unos 5.500 corredores en las categorías femenina y masculina, que incluyó a atletas de movilidad reducida.

Con información de Crónica Uno

