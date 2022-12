Completada la barrida magallanera en Puerto La Cruz

Con pizarra final de 7 carreras por 5 ante Caribes de Anzoátegui, los Navegantes del Magallanes lograron imponerse y completar la barrida de la serie de dos compromisos en el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Nuevamente los bates filibusteros llegaron atinados para producir y en ese primer episodio anotaron un total de cuatro carreras ante los envíos del abridor dominicano Jesús Reyes, que solo pudo completar dos tercios de labor. Sencillos consecutivos de Edwin García y Rainel Rosario dejaron la mesa servida para que Luis Torrens conectara jonrón entre el central y el derecho. Luego Moisés Gómez pegó doblete al izquierdo y anotó con sencillo de Daniel Mayora al central.

Gracias a ese rally los dirigidos por Yadier Molina no perdieron la ventaja en el transcurso del juego, aunque la tribu oriental no se dio por vencida tan fácilmente. Respondieron con una rayita en la cuarta entrada ante los envíos de Erick Leal, quien tuvo una excelente actuación al sólo permitir esa anotación en 5.0 entradas de labor, recuperándose así de las dos anteriores aperturas en las que no pudo alcanzar ese tramo.

Nuevamente en la senda productiva

La nave nuevamente hizo muestra de su producción cuando Robinson Chirinos soltó cuadrangular de dos carreras en la alta del sexto episodio para extender la diferencia de cinco en ese momento, pero una respuesta inmediata de los orientales ante el relevo de Henderson Álvarez les permitió anotar tres rayitas y poner el encuentro cerrado.

Sin embargo, el cuerpo de relevistas ajustó y con actuaciones de Wilking Rodríguez, quien se estrenó en la temporada, Alex Tovalin y Enderson Franco terminaron de cerrarles las puertas de la esperanza a una posible reacción para la novena de casa.

La ofensiva naviera por su parte añadió una carrera más a su cuenta en el octavo inning gracias a triple de Alberth Martínez que seguidamente anotó con elevado de sacrificio de Mayora al central. Caribes ripostó con una en el noveno por cuadrangular de Luis Sardiñas pero esto no fue suficiente y los turcos obtuvieron la victoria.

En los totales, Leal (5-2) se llevó el lauro, Reyes (0-2) cargó con la derrota y Franco (4) se adjudicó el salvamento. De esta manera, los filibusteros cierran su paso en el oriente magallanero con tres victorias en cuatro encuentros y se afianzan aún más en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con registro de 24G-22P.

Este jueves Magallanes se trasladará a la capital del país para visitar a los Tiburones de La Guaira y tratar de conseguir su primera victoria de la temporada en el Estadio Universitario. El zurdo Félix Doubront será el encargado de abrir ese encuentro y desde el montículo conducir a la nave hacia una nuevo juego ganado.

