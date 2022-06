Yanara Vivas/Diario de los Andes

No es nuevo que los conductores de transporte público compren gasoil no subsidiado, para poder trabajar, pues tal como han repetido en múltiples ocasiones, los 70 litros asignados no les alcanza para trabajar todo un día, señaló Eladio “gato” Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, que labora en Mérida.

El nuevo anuncio de Pdvsa, autorizando a un centenar de estaciones de servicio a vender a 0,50 dólares el litro de gasoil, afecta a todos los gremios de transportistas, desde quienes prestan servicio público, hasta quienes transportan alimentos y otros rubros, encareciendo los costos, lamentó Vergara.

Como se recordará, dicho aumento en el costo del litro de gasoil a 0,50 dólares, así como el temor al retiro del subsidio, fue reportado en la prensa nacional el pasado mes de octubre de 2021, informando sobre la aplicación de la medida en los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Portuguesa, La Guaira, Lara y la capital de la república. Siendo retomado el tema esta semana, con posible ampliación a mas regiones.

Desde el pasado lunes 30 de mayo, el transporte público merideño se vio afectado por falta de combustible, siendo surtidas entre cuatro y 10 unidades por línea, sin que se pudiera comprar en otras estaciones, pues no hay, o lo poco que llegó está destinado a uso oficial, señaló Vergara.

Otra situación que afecta el servicio de transporte en Mérida, cuando ya han iniciado las clases presenciales en colegios y universidades, es la negativa de los entes responsables del surtido de combustible a tanquear al final de la tarde o noche, lo que permitiría salir más temprano a trabajar, teniendo que madrugar, pero a las estaciones de servicio, no pudiendo iniciar los recorridos hasta lograr el surtido, explicó Eladio Vergara.