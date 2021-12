Un penalti transformado por Cristiano Ronaldo dio el triunfo en Carrow Road ante el colista, el Norwich, al Manchester United (0-1), que prolongó su buena racha desde que llegó al banquillo Ralf Rangnick.



El nuevo técnico de los reds no conoce la derrota. Se estrenó en la Premier con un triunfo ante el Crystal Palace y empató en Liga de Campeones el martes ante el Young Boys suizo en un duelo irrelevante.



Sumó otros tres puntos en su visita al Norwich, último de la tabla, al que no pudo superar más que de penalti. A pesar de su dominio, el United no atinó a batir a Tim Krul y solo fue gracias a un agarrón dentro del área de Maximilian James Aarons que vio el árbitro como desatascó el encuentro.



Fue a un cuarto de hora del final. Ejecutó el tiro desde los once metros Cristiano Ronaldo, que marcó el gol de la victoria de su equipo. Después, en el tramo final, David De Gea evitó, con algunas paradas de mérito, el tanto del empate.



La tercera victoria seguida en la Premier deja al United en la quinta plaza igualado a puntos con el West Ham, que marca la zona de Liga de Campeones y que el domingo visita al Burnley. El Norwich sigue a tres de la salvación que fija el Watford.