Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, se encuentran desaparecidas en Carabobo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga los casos.

El caso de mayor data es el de Josefina Zamora, quien desapareció el pasado 16 de abril, luego de salir de casa de su pareja en el sector Rosa Inés de Mariara, con destino hacia su residencia, en el mismo sector, pero nunca llegó.

Unos días después, la familia denunció el caso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los detectives comenzaron a investigar. Se conoció que habrían citado a varios hombres a declarar; sin embargo, ninguno estaría vinculado con la desaparición de la mujer. También habrían hecho algunos allanamientos, pero sin resultados.

El otro caso, ocurrido el 6 de agosto, es el de Odalys Lovera, de 35 años de edad. La última vez que se supo de ella fue cuando acudió a casa de su madre en El Socorro, municipio Valencia. Luego de eso, supuestamente, se encontraría con su pareja, quien fue llevado a rendir declaraciones en el Cicpc, pero al parecer, tampoco estaría vinculado con la desaparición.

Aunque no es la primera vez que Lovera desaparece, a la familia le parece muy extraño que esta vez haya pasado tanto tiempo y no se haya comunicado. Aseguran que ella «se perdía» unos pocos días, pero siempre buscaba la manera de avisar dónde y con quién estaba. Esta vez no ocurrió, por lo que temen que algo le haya sucedido.

El 9 de octubre, Alexis Gainza salió de su casa en el barrio 19 de Abril en Valencia, poco después del mediodía, y no volvió. Según sus familiares, padece de trastorno de bipolaridad. El Cicpc investiga el caso.

El pastor Jorge Navarrete desapareció el pasado 24 de octubre. La última vez que supieron de él estaba en su casa en El Trigal. Su hijo emitió un comunicado este lunes en el que informa que el hombre no se llevó equipaje, por lo que descartan que se haya ido de su casa.

En todos los casos los funcionarios del Cicpc se encuentran investigando a fin de dar con el paradero de los desaparecidos, aunque en el de Lovera los familiares dudan de eso debido a que no fueron informados más acerca de las averiguaciones.