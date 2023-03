Alexander González/Diario de los Andes

Para la aspirante de Encuentro Ciudadano (EC) a candidata presidencial por la oposición, Delsa Solórzano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ha reconocido tener en condición de “secuestro” al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Los abogados decimos: confesión de parte, relevo de pruebas. Él confiesa que tiene secuestrado el Consejo Nacional Electoral, y que yo sepa, él no es rector del CNE”.

Esto lo dijo en entrevista exclusiva a Diario de Los Andes apropósito de las declaraciones ofrecidas por Rodríguez, quien indicó que la administración de Nicolás Maduro no firmará “ningún acuerdo” con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, con la que sostiene un proceso de negociaciones en México, hasta que no sean levantadas las llamadas sanciones económicas contra Venezuela. En dicho acuerdo, está incluida una serie de garantías electorales para el venidero proceso comicial presidencial.

A juicio de Solórzano, es necesario preguntarse contra quién son las sanciones. “Al chavismo se le ve derrochando recursos que no se justifican (…) Las sanciones parecen una excusa para amparar un discurso, para excusarse de la situación del país”.

Ante este escenario de desacreditación del Poder Electoral Venezolano, destaca la aspirante presidencial que garantizar la confidencialidad del voto es crucial para generar confianza en la participación ciudadana en las elecciones primarias. “No vamos a permitir otra lista Tascón”.

“No tengo plata para comprar encuestas”

Sobre las informaciones que generan las encuestas, sostuvo: “no tomó en cuenta ninguna encuesta, porque yo no pago encuestas pues, aquí pareciera que las encuestas las gana quien las paga, se han convertido en un elemento propagandístico. Prefiero hacer campaña desde la calle con la gente, porque no tengo plata para pagar encuestas y si la tuviera, la colocaría a disposición de la gente que la necesita”.

¿Por qué una mujer puede ser la mejor presidente de Venezuela?

“Porque los hombres no han podido resolver la crisis que tenemos. Tenemos una nación que cada día produce menos en el campo, sus empresas, sus industrias, acá se produce es delincuencia”.

¿Apoyaría a otro candidato en las primarias?

“Cuando gane. Siempre he apoyado a otros, estando o no de acuerdo, pero es lo que toca. Ahora espero que la cosa sea al revés. Así como me ha tocado apoyar a otros, si gano las primarias, que espero ganar, espero que otros me apoyen”.

¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y a Fines, propuesta por el diputado oficialista Diosdado Cabello?

“Hay que evaluar la legitimidad del ente que emite este documento, o ese papel. Para mí no es legítimo (la AN de 2020), y se ha convertido en un organismo de persecución como todas las instituciones del Estado que se encuentran secuestradas, en el marco de esa persecución buscan ahorcar a la sociedad civil para limitar su participación”.

De llegar a ser presidente de Venezuela, ¿cómo resolvería el problema de la inflación?

“Este es un fenómeno que surge – entre otros factores – por la baja oferta de bienes y servicios con una alta demanda, sumado a una inseguridad jurídica. Tenemos una economía de puertos y no de producción, debemos promover la inversión nacional y extranjera, para ello se necesita un presidente que promueva esa seguridad jurídica”.

Periodismo en Alianza