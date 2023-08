El despido del periodista Seir Contreras por contradecir la opinión de un diputado chavista durante un programa de entrevistas en Globovisión, fue calificado de arbitrario e ilegal por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Contreras, quien replicó al diputado oficialista Ramón Magallanes, sus argumentos sobre el bloqueo y la oposición como causantes de la crisis en el país, recibió la tarde del martes una llamada telefónica en la que se le notificaba su despido.

«Soy de un sector popular. Mi hermana es funcionaria policial y tuvo que irse a Colombia a trabajar como niñera porque el sueldo no le alcanza. Se tuvo que ir de baja porque el sueldo no le alcanzaba», respondió el periodista al parlamentario que insistía en señalar que la culpa de la crisis no es del gobierno de Nicolas Maduro y que los proyectos que tienen enrumbarán al país. «Proyectos hay muchos, como el de saneamiento de El Guaire y el del Tren de Anaco – Tinaco, y no vimos la obra y tampoco sabemos dónde están esos reales».

En sus redes sociales el sindicato alegó que el despido, además de vulnerar el derecho al trabajo del periodista, atenta contra la libertad de expresión en el país.