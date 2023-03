El gobernador Rafael Lacava, informó que se desplegó el dispositivo Semana Santa Segura 2023 a la par del “Plan Rumildo”, una serie de medidas que buscan resguardar y proteger a la población local y los turistas que se movilicen en las vías, autopistas y carreteras del estado Carabobo durante los días festivos.

La movilización del dispositivo se realizó este jueves, 30 de marzo, en el Peaje de La Entrada, en el municipio Naguanagua. En la actividad que unió las áreas cívico-militar-policial, participaron 8 mil 300 funcionarios de los múltiples organismos de seguridad. Allí, se invitó a todos los venezolanos a visitar las playas, ríos y demás espacios turísticos del estado.

Lacava declaró que el plan se da por el cumplimento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y el Ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López. En cuanto a los funcionarios, explicó que estos velarán por los ciudadanos, “estarán prestos a defender, velar y cuidar a este estado durante la Semana Mayor, para darle tranquilidad y sosiego, no solo a los habitantes, sino a cada uno de las personas que nos van a visitar”.

Plan Rumildo

Mencionó en medio del despliegue, que el Plan Rumildo se mantendrá activo a través de su aula vial y las medidas de prevención. Con ellas se busca impulsar el respeto a las normas de tránsito y seguridad vial.

El gobernador se dirigió a los conductores para incitar a que mantengan la velocidad permitida, pues no permitirán las altas velocidades “y mucho menos conducir en estado de ebriedad, eso no lo permitiremos, no será tolerable y habrá sanciones severas para quienes incumplan la ley, ya que tenemos a disposición alcoholímetros, radares portátiles de velocidad y hasta drones, para darle la mayor seguridad a todos los carabobeños”.

Drones, patrullas, motos y ambulancias

Además de los 8.300 efectivos desplegados, el plan contará con supervisión en las vías terrestres, aéreas y marítimas, con más de 20 drones, 400 patrullas, 270 motos y 20 ambulancias. Para que los turistas y familias carabobeñas puedan disfrutar y encontrarse con sus amigos. “Carabobo tiene el mejor plan para los venezolanos en esta Semana Santa, lo que significa que a las tierras carabobeñas la van a estar visitando muchísimos venezolanos que ven una alternativa para recrearse, encontrarse con Dios y sus seres queridos”.

El mandatario regional afirmó que el estado se ha convertido en una referencia para todo el país, por ello las 14 playas aptas, ríos, montañas y autopistas, están siendo supervisadas por personal competente: “Estamos en capacidad de hacerlo porque tenemos muchos años al frente de esta tarea y esta Semana Santa no es distinta”.

Lacava estuvo acompañado en el despliegue por el comandante de la ZODI Carabobo G/D Luis Eduardo Bustamante Pernía, el segundo comandante de la ZODI Contralmirante Nelson Callejas, el comandante de la 41 Brigada Blindada G/B Héctor Cadena, el secretario general de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, Jesús Paris Lara, la Alcaldesa de Naguanagua Ana González y Marcos Guedes secretario de seguridad de la alcaldía de Puerto Cabello.

Además de los directivos de los cuerpos de policía del estado Carabobo, policías municipales, Protección Civil, FANB, Cicpc y cuerpo de voluntarios, que conformaron las filas de funcionarios que participan en el operativo presente en los 14 municipios del estado.

Con nota de prensa.