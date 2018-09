Según Crónica Uno, ambos funcionarios policiales son acusados de la supuesta fuga de 251 detenidos que se encontraban recluidos en los diferentes centros de coordinación policial del estado Aragua y que iban a ser trasladados a la cárcel de Tocorón en marzo del 2018. Una investigación signada con el número 0187-18, fiscalizada por la coordinadora de la región central del Ministerio de Justicia, Indira Romero, da cuenta de una averiguación que inició la división de homicidios del CICPC número k-18-0369-00606, por el homicidio de tres personas localizadas en estado de putrefacción en las adyacencias de Tocorón, en abril de este año, quienes aparentemente formaban parte del grupo de reclusos trasladados al centro penitenciario de la región. Estas tres personas, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, habían sido trasladadas desde comisaria de Villa de Cura en el municipio Zamora a la cárcel de Tocorón. En la minuta se señala además, que el director y subdirector del centro penitenciario de Aragua (Tocorón) aseguran no haber recibido a ningún detenido de los 251 trasladados. Es más, sostienen que la cárcel no recibe reclusos desde el año 2017 y desconocen las firmas y los sellos que aparecen en unos oficios donde se informa del supuesto traslado. El pasado 21 de septiembre, el periodista de sucesos Eligio Rojas, publicó en el diario Ultimas Noticias, que “un total de 242 privados de libertad se fugaron de Poliaragua, revelaron fuentes del sistema de justicia. Al parecer la fuga se materializó con la ayuda de funcionarios policiales del mencionado cuerpo de seguridad. Los agentes policiales elaboraron una lista con los 242 reos e informaron a sus superiores que serían trasladados al Centro Penitenciario de Aragua ubicado en Tocorón. Pero el ingreso a esa cárcel nunca se produjo, según fuentes del Ministerio Penitenciario. El asunto se descubrió cuando el pasado miércoles, familiares de tres reclusos denunciaron que éstos fueron localizados muertos en la vía pública. A estos familiares les causó extrañeza el hallazgo, porque sus parientes estaban registrados como privados de libertad. A raíz de esa información el Viceministerio para el Sistema Integrado de Policía inició una investigación interna con el propósito de esclarecer el hecho y precisar la ubicación de los restantes 239 reclusos.” También el periodista de la fuente judicial José Rafael Ramírez, denunció que los funcionarios policiales en cuestión, “simularon traslados de presos al penal de Tocorón, con la finalidad de que integrantes de la megabanda denominada “El Tren de Aragua” que habían sido capturados, salieran a la calle sin problemas, pero con el estatus de “fugados”. Para ejecutar ese macabro plan, los mencionados jefes policiales habrían cobrado cuantiosas sumas de dinero. Mediante ese modus operandi los perversos ex directivos de la Policía de Aragua permitieron la fuga de unos 242 presos. Ellos, luego de recibir su coima, simularon que los presos serían trasladados a cárcel de Tocorón, sitio a donde nunca llegaron.” La denuncia de los periodistas, de los familiares de los asesinados y las declaraciones de Raynel Alexander Tarazona Granadillo, uno de los reclusos trasladados, testigo y declarante de los hechos, habrían obligado a las autoridades policiales a iniciar una investigación, que prosiguió con la detención de los comisarios Farias Valderrama y Cubides Zapata, quienes fueron presentados en los tribunales del estado Aragua, con acusaciones de la Fiscalía 21 del Ministerio Público en materia de corrupción. Por estos hechos también es señalada la Comisionada Aymara Aguilar Ruiz, ex segunda comandante de la Policía del estado Aragua y actual directora del Servicio Autónomo de Protección y Atención al Niña, niña y adolescente del estado Aragua, SAPANNA, quien no ha sido localizada por las autoridades, así como otros funcionarios responsables de algunas comisarías. Lee el trabajo completo en CrónicaUno

Minuta de detención:

Coordinación Nacional de Dependencias Especiales*

*Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública*

Viernes 22/09/2018

EFECTIVIDAD: 02 Detenidos

*Sub Delegacion Maracay Edo Aragua*

*Expediente* K-18-0109-01488

*Delito:*

*Contra la Administracion de Justicia* (Fuga de detenidos)

*lugar y Fecha*: Centro Penintenciario de Aragua marzo 2018

*Víctima:*

El Estado Venezolano/ Policia del Estado Aragua

*DETENIDOS*: 01.- FARIAS VALDERRAMA, EULISES MANUEL, 50 años de edad, Nacionalidad Venezolana (Comisionado Jefe, actualmente Director de la Policia de Carabobo SIIPOL (-).

02.- CUBIDES ZAPATA GABRIEL ENRRIQUE, 40 años de edad, Nacionalidad Venezolana, Supervisor Jefe, adscrito a la brigada especial de la Policia de Aragua .SIIPOL (-)

*Evidencias:*

*Reseña:*

Se da inicio a la presente averiguacion de oficio (Noticia Crime) donde se da a conocer por las redes sociales por Ultimas Noticias de la presunta fuga de 242 detenidos que se encontraban bajo la responsabilidad de la Policia de Aragua. A la sede de este despacho se presenta y se sostiene entrevista con la ciudanada Indira Romero coordinadora de la region central del Ministerio del Sistema integrado de policia quien refiere que fue designada para fiscalizar las diferentes averiguaciones disciplinarias llevadas por la oficina de inspectoria de la Policia de Aragua, donde pudo revisar una averiguacion signada con el numero 0187-18 percatandose de una serie de irregularidades suscitadas en los trasladados de 251 detenidos que se encotraban en los diferentes centro de coordinacion Policial del estado aragua en la gerencia como director de ese Cuerpo Policial para ese.momento el comisionado jefe Farias Valderrama Eulice Manuel quien en diferentes reuniones con su coordinadores los instó a descongestionar de detenidos las referidas sedes, y para ello el funcionario supervisor jefe Cubides Zapata Gabriel se encargo de coordinando el enlace con el centro penintenciario de Tocoron, realizandose los diferentes traslados, por lo que le llama la atencion que el dia de hoy la prensa digital señala una nota sobre una fuga de detenidos en la policia de aragua, la cual no ocurrio ya que los detenidos a los que se refieren fueron trasladados a la carcel dd tocoron. No obstante en el mes de marzo del 2018 cicpc Homicidios de Aragua apertura la avariguacion numero K-18-0369-00608 por el homicidio de tres personas localizadas en estado de putrefaccion en las adyacencias del centro penintenciario Tocoron, donde las investigaciones mediante entrevistas a familiares de los occisos señalaban que estas personas habian sido trasladadas desde Villa de Cura a la carcel de Tocoron donde fueron recibidos con vida y no entendian como aparecieron sin vida en.las adyacencias de la carcel. continua refiriendo la coordinadora del ministerio que en dicha averiguacion administrativa el director y subdirector señalan que ese centro no recibió ningun detenido de los 251 mencinados y que desde el año 2017 no reciben detenidos en ese centro penintenciario. asi mismo.señala desconocer el.sello y la firna de los oficios de recibidos de los detenidos llevados a ese lugar por los funcionarios policiales.

*Diligencias practicadas*

Se analiza copia del expediente administrativo de la inspectoria de la Policia de Aragua Se recibe entrevista a los funcionarios encargados de los traslados de los 251 detenidos de la policia de Aragua. Se recibe entrevista al ciudadano TARAZONA GRANADILLO RAYNEL ALEXANDER CI V 28.050.873. quien fue trasladado en compañia de las personas que fueron localizadas sin vida fuera de la carcel quien narra como fieron los hechos y da fe que los 11 detenidos trasladados para ese momento fueron recibidos e ingresaron a las intalaciones de tocoron. Comision de la Guardia Nacional al mando del Coronel Secundino Acevedo, inspector del ICAP de la policia de Aragua, quien traslada y hace entrega en esta oficina a fin de de ser investigados los ciudadanos Farias Eulises y Cubides Gabriel. Se determina mediante las entrevistas a testigos la responsabilidad penal de los ciudadanos antes mencionados por lo que se le notifico a la fiscalia 21 del ministerio publico en materia de corrupcion del estado aragua sobre el procedimiento dandose por notificada e informando que los detenidos sean presentados el dia de mañana.