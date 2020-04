Ya hay casos de errores de docentes en las teleclases, emanadas por el gobierno venezolano. Y lo cumbre, transmitidos por Venezolana de Televisión. Los videos fueron bloqueados en la cuenta de YouTube del programa Cada Familia Una Escuela.

Esta propuesta del Ministerio de Educación para resolver la contingencia por la cuarentena colocó en evidencia la improvisación de 20 años de políticas educativas erradas y sin continuidad, aseguró Carlos Calatrava, jefe del departamento de Ciencias Pedagógicas de la UCAB, en una entrevista al portal Crónica.Uno.

Resulta que en los primeros cuatros días de teleclases por el tercer lapso, una maestra del programa para la educación a distancia Cada Familia Una Escuela dijo que la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar surte de agua a todo el país.

Otra profesora quiso expresar cinco tercios, pero lo que dibujó fueron tres quintos. Error repetido por otra docente.

Pero, además, no hubo aclaratoria en el contenido para los dos millones de estudiantes que, según el Ministerio de Educación, ven el programa. Solo fueron bloqueados los videos en la cuenta de YouTube.

Si bien con la rutina normal, el sistema escolar público venezolano tiene problemas: Falta de servicios y condiciones en la planta física de las escuelas imposibilitan la continuidad y el aprendizaje.

Ahora con el COVID-19, lo que quedó al descubierto es la destrucción del sistema educativo. No en palabras de académicos, ONG, fundaciones que tienen años alertando sobre la emergencia que viven las aulas de clases.

Sólo hizo falta una semana de teleclases para confirmarlo, señaló Calatrava, jefe del departamento de Ciencias Pedagógicas de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Deficiencias de todos los tiempos

Los errores en el contenido y las fallas que muestran los docentes en televisión nacional es solo una parte del icerberg.

Entre los años escolares que van de 2013 a 2017, unos 683 mil 203 niños y adolescentes de inicial, primaria y media salieron de las aulas. Y 1275 escuelas en todo el país cerraron sus puertas, según el Instituto Nacional de Estadística.

Datos que se quedan cortos. En septiembre de 2019 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que en Venezuela existen un millón de niños sin escolarizar.

Olga Ramos, especialista en Políticas Públicas en Educación y miembro de la Asamblea de Educación insiste en que el programa Cada Familia Una Escuela las ideas y las instrucciones que se imparten no son claras: “no hay una vinculación de las clases con los diseños curriculares, el contenido no está conectado con las sesiones de los días siguientes, no hay tiempo para explicar a profundidad ni un mínimo de secuencia didáctica”.

La incapacidad del Ministerio para resolver esta contingencia ratifica que estábamos en emergencia en educación.

Analfabetismo básico

Ante esto, las universidades han tenido que buscar mecanismos para tratar de adecuar a los estudiantes, explican los especialistas. Los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en línea de la Escuela de Educación de la UCAB demuestran que el rendimiento es deficiente.

Una maestra intenta explicar cómo se despeja una ecuación, con evidente deficiencia pedegógica y con un error:

En noviembre de 2019 se realizaron 672 pruebas de conocimiento. En Habilidad Verbal de quinto año se alcanzó un promedio de 13,21 puntos y en Ciencias Sociales 11,20. Mientras que en Matemáticas la puntuación comenzó con 12,78 puntos en primer año y terminó en 5,89 puntos en quinto año. En Ciencias Naturales (y Biología) el promedio se inició con 13,13 puntos y cayó a 6,75 puntos.

“La complejidad curricular (además de la ausencia de personal calificado) del sistema educativo en estas asignaturas es la principal razón para este comportamiento”, expone el informe de la UCAB. Padres, madres, jóvenes, sin titulación, han sido incorporados a las aulas ante la carencia de profesores.

Sin duda, las escuelas de Educación del país viven la peor época en formación de maestros.

Leer trabajo completo en Crónica.Uno