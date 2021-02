La última edición del pódcast PlayOn de la FIFA se adentra en las vidas de dos de los talentos más brillantes de Venezuela. La estrella del fútbol Deyna Castellanos y la exitosa cantante Lele Pons comparten sus historias, desafíos, triunfos y ambiciones más personales.

A través de una ecléctica lista con las seis canciones de su vida, Castellanos revela cómo sus objetivos de ser «mejor jugadora y mejor persona» motivaron su fichaje por el Atlético de Madrid Femenino, después de tres temporadas en la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos.

En este episodio, Castellanos cuenta a los copresentadores del pódcast —Liam Payne, estrella de la música del Universal Music Group con grandes éxitos a sus espaldas, y el presentador deportivo Jaydee Dyer—, cómo «solo le hicieron falta dos días» desde su llegada a Madrid para apreciar la cultura y la pasión de la vida en el Atlético.

