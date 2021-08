Diosdado Cabello acusó a Twitter de robar la cuenta de su programa televisivo

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó este miércoles a Twitter de robar la cuenta en la red social de su programa televisivo Con el Mazo Dando, luego de que suspendieran el usuario del mismo y pidió una respuesta por ello.

“De repente, Twitter Latam se robó (…) el Twitter nuestro @conelmazodando, lo desaparecieron; hemos hecho lo que ellos dicen (…) hemos hecho todo lo que corresponde, no nos han dado respuesta”, dijo Cabello durante su el programa, transmitido por el canal del Estado VTV.

El también diputado, quien indicó que se trata de una forma de “silenciar” a los chavistas en las redes sociales, apuntó que se “ensañan” contra las cuentas de este grupo.

“Aquí, en Venezuela, difícilmente usted ve que alguien que no sea chavista le suspendan una cuenta de Twitter (…) y como nosotros estamos sancionados por la civilizada Unión Europea por divulgar lo que a ellos no les gusta que nosotros divulguemos aquí, no nos extraña -que suspendan la cuenta-“, agregó.

Exigió respuesta

Cabello agregó que, independientemente de esto, el programa seguirá adelante “informando”, pero exigió a Twitter una respuesta por la suspensión de la cuenta.

Concluyó señalando que el programa tiene “cuentas aliadas” para continuar difundiendo información.

Varios funcionarios del Gobierno venezolano y políticos chavistas han denunciado en ocasiones anteriores un bloqueo de sus cuentas de Twitter, como ocurrió en marzo de 2020 cuando la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que su usuario resultó restringido.

Pero además, no solo Twitter ha bloqueado cuentas de funcionarios del Gobierno, sino que Facebook también hizo lo propio en marzo pasado con el usuario del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mes.

Facebook indicó entonces a EFE que había realizado el bloqueo por haber “violado su política contra la desinformación acerca de la COVID-19”.

Asimismo, Facebook borró un vídeo publicado en la página del presidente venezolano por el incumplimiento de sus normas internas y poner así a la gente “en riesgo de sufrir daños”. EFE