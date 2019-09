Franco Casella, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, informó este martes que abandonó la embajada de México tras permanecer allí por cuatro meses.

Casella agradeció a las autoridades mexicanas por albergarlo, luego de que la asamblea nacional consituyente iniciara una investigación en su contra por su presunta vinculación en los hechos del 30 de abril.

Explicó que se retiró de la embajada mexicana luego de presenciar ciertas irregularidades dentro de la institución.

«En algún momento de mi estancia en la embajada me dí cuenta de la cercanía de los hermanos Rodríguez con un funcionario de la embajada. Eso encendió las alarmas», indicó Casella en una entrevista en Al día con Sergio Novelli.

Al parlamentario se le informó sobre la aprobación de la petición de asilo. Sin embargo, el salvoconducto sería entregado en el contexto de las negociaciones que se llevaron a cabo entre el régimen y la minoría opositora.

«Para eso si no me presto, yo no doblo la rodilla ante el régimen porque lo desconozco. Para mi el presidente es Juan Guaidó y con él sigo trabajando», indicó Casella.

Expresó que el régimen pretendía organizar una entrega televisada del salvoconducto para anunciar que se logró gracias a la mesa de diálogo.

«Querían armar un show y abusar de la buena voluntad de los hermanos mexicanos», precisó.

Tras este aviso, Casella decidió fugarse en una operación riesgosa en la que puso en riesgo su integridad física y la de su familia.

«Salí por el cuarto de la basura, casi disfrazado. Maneje por 17 horas hasta la frontera y casi fui detenido tres veces por alcabalas», relató.

Desde Colombia, el diputado logró abordar un avión y actualmente se encuentra residenciado en España.

