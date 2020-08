Este viernes 07 de agosto, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, cumplió dos años secuestrado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

El parlamentario fue detenido en 2018, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en un atentado contra el Maduro. Sus abogados y familiares denunciaron que, sin pruebas que lo incriminen, su juicio avanza con mentiras, autoritarismo y aislamiento.

A través de la red social Twitter se posicionó la etiqueta #Requesens2AñosSecuestrado, co n la que diferentes políticos, dirigentes y organizaciones se manifestaron en rechazo, tanto a las arbitrariedades como las torturas que ha sufrido Requesens dentro de los calabozos del Estado.

“Hoy nuestro compañero cumple 2 años secuestrado por la dictadura de Maduro. Requesens ha sido torturado y humillado, han violado todos sus derechos y aún así sabemos que sigue firme, no han podido ni podrán doblegarlo. ¡Fuerza Juan!”, expresó el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa.

Con información de El Impulso

Hoy se cumplen 2 años del secuestro de mi hermano Diputado @juanrequesens.

Toda Vzla sabe que Juan es inocente. No tienen pruebas que lo incriminen, no tienen argumentos ni pueblo, no tienen nada más que la persecución y la tortura.#Requesens2añosSecuestrado pic.twitter.com/MyqjvlQKSf

— Avilio Troconiz (@AvilioTroconiz) August 7, 2020