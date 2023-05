Dolly Parton sacará su primer disco de rock y contará con Sting, Elton John y otros

"Rockstar", como se llamará su nuevo álbum, estará conformado por nueve temas originales y veintiún canciones que ya forman parte de la historia del rock, como "Purple Rain", "We Are the Champions", "Every Breath You Take" con Sting, y "Let It Be" junto a McCartney, Starr, Peter Frampton y Mick Fleetwood