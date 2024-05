Una vez más Britney Spears está en el centro de la polémica luego de que circularan fotografías donde la cantante de 42 años aparece en la calle envuelta en una sábana, sosteniendo una almohada.

Medios como TMZ aseguran que los paramédicos llegaron hasta el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles donde se hospedaba con su novio Paul Soliz y que tras escucharse una discusión, alguien llamó a la policía y terminaron desalojando del hotel a la pareja, señaló El Universal.

A través de sus redes, la cantante negó esta versión y aseguró que tuvo un incidente con su tobillo, el cual luce muy hinchado, pues trató de saltar y se cayó. Además, afirmó que en efecto, los paramédicos llegaron a las afueras de su habitación pero no entraron. Confesó que se sintió acosada y aseguró que su madre Lynne Spears llamó a la prensa y a los paparazzis.

“Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia”, se lee en el mensaje que compartió a manera de defensa ante la ola de publicaciones que la señalaron como víctima de un ataque de nervios.

“¡Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa decirlo», se sinceró. Spears agregó una dedicatoria especial a su abogado Mathew Rosengart, a quien le agradeció por ayudarla a superar el incidente.

